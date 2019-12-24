Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
18Чем запомнился Юрий Лужков
26Кого мы потеряли в 2019 году
14:49 (мск), источник: Интерфакс

СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за «мусорной реформы»

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о социальном напряжении в 50 регионах страны в связи с проведением «мусорной реформы».

Источник: Reuters

Об этом Фадеев заявил на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой во вторник. Он напомнил про ситуацию в Шиесе (Архангельская область), которая, по его мнению, «превратилась в политику, доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится», и отметил, что в рамках реформы «предстоит построить несколько сотен таких объектов в стране — и что, по каждому будет такая ситуация, президент должен вмешиваться»?

«Такое ощущение, что чиновники не готовы (к проведению “мусорной реформы” — ИФ). Не объясняют, не говорят с населением. Нужна компенсация жителям», — считает глава СПЧ.

По его словам, мусор из Москвы «все равно придется везти в регионы», поэтому чиновников «нужно заставить» говорить с населением и договариваться о строительстве таких полигонов.

«В городах очень качественный мусор, процентов 30 вторсырья. Это (переработка — ИФ) позволит снизить тарифы (на вывоз мусора — ИФ) для населения», — сказал Фадеев.

Новость
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В свою очередь правозащитник Лев Пономарев заявил на заседании совета, что проблема мусорной реформы именно в том, что власти с населением не говорят, а зачастую, наоборот, обманывают, поэтому и создается «оправданное напряжение, а “покупать” население, предоставляя им блага, было бы неправильно».

В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку главу «Российского экологического оператора» (РЭО, работает с твердыми коммунальными отходами) Дениса Буцаева на фоне множества проблем в реализации «мусорной реформы», выражающихся, в частности, в массовых неплатежах за вывоз мусора.

В феврале в десятках городов России прошли акции против «мусорной реформы». В январе сообщалось, что у 15 регионов РФ возникли сложности в реализации этой реформы.

«Мусорная реформа»

С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.

Следите за развитием темы Мусорная реформа
Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Силуанов объяснил рост доходов россиян
Фотогалерея: показаны 19 лучших снимков уходящего года
Жители России назвали самые депрессивные города страны
В Твери заменят «траурные» новогодние баннеры
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Скрытые возможности клавиатуры, о которых вы могли не знать Секретные комбинации для Windows
Кино
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения» В Москве прошел громкий показ фантастического триллера Федора Бондарчука
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Сын Маркл и принца Гарри снялся для рождественской открытки На снимке королевская пара позирует с сыном Арчи
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь