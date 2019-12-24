СПЧ сообщил о социальном напряжении в 50 регионах из-за «мусорной реформы»

Об этом Фадеев заявил на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Татьяне Москальковой во вторник. Он напомнил про ситуацию в Шиесе (Архангельская область), которая, по его мнению, «превратилась в политику, доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится», и отметил, что в рамках реформы «предстоит построить несколько сотен таких объектов в стране — и что, по каждому будет такая ситуация, президент должен вмешиваться»?
«Такое ощущение, что чиновники не готовы (к проведению “мусорной реформы” — ИФ). Не объясняют, не говорят с населением. Нужна компенсация жителям», — считает глава СПЧ.
По его словам, мусор из Москвы «все равно придется везти в регионы», поэтому чиновников «нужно заставить» говорить с населением и договариваться о строительстве таких полигонов.
«В городах очень качественный мусор, процентов 30 вторсырья. Это (переработка — ИФ) позволит снизить тарифы (на вывоз мусора — ИФ) для населения», — сказал Фадеев.
В свою очередь правозащитник Лев Пономарев заявил на заседании совета, что проблема мусорной реформы именно в том, что власти с населением не говорят, а зачастую, наоборот, обманывают, поэтому и создается «оправданное напряжение, а “покупать” население, предоставляя им блага, было бы неправильно».
В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку главу «Российского экологического оператора» (РЭО, работает с твердыми коммунальными отходами) Дениса Буцаева на фоне множества проблем в реализации «мусорной реформы», выражающихся, в частности, в массовых неплатежах за вывоз мусора.
В феврале в десятках городов России прошли акции против «мусорной реформы». В январе сообщалось, что у 15 регионов РФ возникли сложности в реализации этой реформы.
С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.