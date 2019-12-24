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22:15 (мск), источник: RNS

Минфин предложил пересадить чиновников на такси

Минфин предложил рассмотреть возможность использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников на автотранспорте, вместо закупки для них машин и найма водителей. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — передает «РИА Новости» слова Силуанова.

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Он уточнил, что это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.

В то же время Силуанов отметил, что это предложение министерство разрабатывало два года назад и предыдущий опыт показал, что использовать агрегаторы такси дороже, чем закупать для чиновников автомобили и нанимать водителей.

«Но сегодня агрегаторы стали “двигаться” по цене, поэтому этот вариант можно рассматривать как более конкурентоспособный» — добавил министр.

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