Минфин предложил пересадить чиновников на такси

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — передает «РИА Новости» слова Силуанова.
Он уточнил, что это предложение рассматривалось на бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.
В то же время Силуанов отметил, что это предложение министерство разрабатывало два года назад и предыдущий опыт показал, что использовать агрегаторы такси дороже, чем закупать для чиновников автомобили и нанимать водителей.
«Но сегодня агрегаторы стали “двигаться” по цене, поэтому этот вариант можно рассматривать как более конкурентоспособный» — добавил министр.