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03:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

При отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: AP 2019

«Через Польшу, это самый дешевый маршрут. Я могу взять саудовскую нефть или американскую с рынка в Гданьске, и по трубе завезти в Белоруссию реверсом», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба». «На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть на НПЗ. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба», — сказал он.

20 декабря Лукашенко рассказал, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. Он пояснил, что определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24−25 миллионов тонн нефти. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне текущего года. Стоимость нефти также будет на уровне 2019-го.

Ранее Минск неоднократно требовал снизить цену на поставляемый республике российский газ, но Москва отказывала, а 19 декабря президент Путин на большой пресс-конференции подчеркнул, что Россия не может позволить себе продавать Белоруссии по требуемой стоимости.

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