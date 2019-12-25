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12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» по сравнению с возможными рисками

Выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража — «капля в море» по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Источник: РИА "Новости"

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал господин Козак в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. До 29 декабря «Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» же отзовет все иски.

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