Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» по сравнению с возможными рисками

«Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал господин Козак в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).
Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. До 29 декабря «Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» же отзовет все иски.