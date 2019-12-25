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15:29 (мск), источник: Ведомости

Рождество и налоги укрепили рубль

В этом году его курс прибавил уже больше 10%.

ЦБ: $ 61.7164   -0.45 € 68.4065   -0.50 ММВБ: $ 61.6775   -0.29 € 68.5050   -0.12
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль продолжает дорожать и обновлять максимумы на Московской бирже. Во вторник курс доллара впервые за полтора года ушел ниже отметки в 62 руб., а к 12.40 мск среды доллар стоил уже 61,7 руб. (минус 27 коп. к закрытию вторника). Евро к этому времени дешевел на 15 коп. до 68,47 руб.

C начала года рубль укрепился к доллару на 11,6%, к евро — на 14,4% (по сравнению с курсом на закрытие последнего торгового дня 2018 г. — 29 декабря).

Российскую валюту в последние дни толкает вверх целый ряд причин, говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Во-первых, судя по всему, постепенно разрешается торговый конфликт США и Китая, напоминает он: «Инвесторы ждут, что первая фаза торгового соглашения будет подписана уже в начале 2020 г.». Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что «первая фаза» торгового соглашения будет подписана лично им и главой КНР Си Цзиньпином на специальной церемонии. Китай тем временем планирует стимулировать свою экономику, сократив нормативы обязательного резервирования банков, а с 1 января снизит импортные пошлины более чем на 850 видов товаров, продолжает Кочетков. Эти меры должны поддержать глобальный экономический рост и повысить спрос на сырьевых рынках. Все рисковые активы чувствуют себя хорошо на фоне очередных позитивных заявлений Трампа о близком подписании торговой сделки, согласен начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин.

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На российском рынке тоже благоприятная ситуация: спрос на рубли сейчас явно больше, чем на валюту, указывает Кочетков. Минфин с 6 декабря снизил покупки валюты по бюджетному правилу до 9,3 млрд руб. в день (с 11,4 млрд руб. в день в ноябре). При этом в конце месяца экспортеры продают валюту для уплаты налогов — в этом месяце им предстоит перечислить в бюджет около 1,4 трлн руб., причем пик выплат приходится на среду, рассказывает аналитик.

Традиционная для конца месяца продажа экспортной выручки под уплату налогов сейчас наложилась на рождественские праздники на Западе — иностранных участников на рынке мало и валюту конвертировать сложнее, указывает начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Из-за католического рождества нерезидентов на рынке мало и любой спрос на рубли отзывается на низколиквидном рынке ростом рубля, согласен Кочетков: «А ряд компаний, судя по всему, не конвертировали валюту заранее, ожидая ослабления рубля под конец года, но их расчет не оправдался».

Наконец, баррель Brent на Московской бирже подорожал на 0,6% до $67,5, что тоже оказывает поддержку рублю, заключает Заболотнев.

По мнению Кадулина, курс рубля выглядит чрезмерно высоким, но на малых оборотах может оставаться на уровне 61,5−62 руб./$ до начала полноценных торгов уже после новогодних праздников. Заболотнев предполагает, что до конца недели курс будет такой же, а вот 30 и 31 декабря, когда налоговые платежи будут завершены, а нерезиденты вернутся на рынок, рубль может немного скорректироваться.

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