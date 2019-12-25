19:27 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Правительство может купить банк за счет средств ФНБ.
Банк России выступает против передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Регулятор считает правильной лишь его продажу. Однако сделка на рыночных условиях означает, что правительству нужно найти около 2,8 трлн руб., что сделать непросто, но на эти цели могут быть направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству. «Переговоры идут, решение окончательное не принято», — рассказала «Интерфаксу» Набиуллина. По ее словам, речь идет «именно о продаже», а не о передаче бумаг. Глава ЦБ связала дискуссии с дивидендами, которые платит Сбербанк. По ее словам, перечисление дивидендов от акций Сбербанка в бюджет должно рассматриваться только как исключительная временная (до 2020 года) мера, ЦБ такую практику не приветствует.
По словам источников Reuters, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать именно эти средства. Но они не уточнили, как будет рассчитана стоимость. Рыночная стоимость 50% акций Сбербанка, судя по котировкам на Московской бирже, может составлять 2,8 трлн руб. Это примерно треть от всех средств Фонда национального благосостояния. Однако по балансовой стоимости пакет стоит лишь примерно 73 млрд руб. Такую оценку приводил сам ЦБ в своем годовом отчете за 2018 год.
Минфин и ЦБ регулярно обсуждают способы передачи дивидендов Сбербанка в бюджет так же, как бюджет получает дивиденды от другого госбанка, ВТБ. За 2018 год банк выплатил 361,4 млрд руб., или 43,45% чистой прибыли банка по МСФО. По итогам этого года Сбербанк может отчислить на дивиденды уже 50% от чистой прибыли, то есть, предположительно, 0,5 трлн руб.
Отдел финансов