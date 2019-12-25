Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
26Кого мы потеряли в 2019 году
1919 главных цитат 2019 года
18:54 (мск), источник: Ведомости

Гуцериев пришел на ежегодную встречу Путина с бизнесменами

Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пришел на традиционную встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса, передает корреспондент «Ведомостей».

Источник: РИА "Новости"

Предприниматель отказался общаться с журналистами. «Я не хочу с вами разговаривать», — заявил он в ответ на вопросы об обысках.

Отвечая на вопрос РБК об уголовном преследовании, Гуцериев заявил, что не знает, откуда такая информация.

Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование. Чего волноваться, я пришел, как все.
Михаил Гуцериев
совладелец группы Сафмар

Это первое появление Гуцериева на публичном мероприятии после сообщений об обысках. 18 декабря ряд СМИ сообщили, что в доме бизнесмена и связанных с ним компаниях прошли следственные действия. Два собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски. По словам одного из источников, поводом стало дело по статье о контрабанде нефти. Издание Baza уточняло, что ущерб оценивается в 3 млрд руб.

Путин приветствует бизнесменов на ежегодной встрече
Во время загрузки произошла ошибка.
19:58 (мск)© Ньюстюб
 Частные инвесторы оценили рынок
ММК инвестирует в цифровизацию бизнеса 5 млрд рублей до 2024 года
Путин уволил ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС
Как живет в колонии полицейский-миллиардер Захарченко (фото)
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Составлен календарь вымирания профессий
Названы 19 главных скандалов 2019 года
Ученые выяснили, когда начинается старение организма
На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Горячие темы на Авто
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 104
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 71
Возродится ли крепостное право? 68
Новости партнеров
Москва против рака. Переход на современные технологии
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Чем мы лучше Сингапура. Москва вошла в топ лучших городов мира
Каток-рекордсмен. Уже открыт и ждет россиян
Популярные темы на «Детях»
Домохозяйкой быть стыдно? 759
Дорогие фальшивые фотосессии 219
Закрытие молочных кухонь 182
Поныть... (про "капуш") 135
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь