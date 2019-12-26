Forbes назвал наиболее разбогатевших за год бизнесменов России

На первом месте нового рейтинга гендиректор и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. В 2019 г. его состояние увеличилось более чем на 30%, до $23,8 млрд. На втором месте рейтинга совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $5,9 млрд, до $27 млрд. Он остался лидером рейтинга Forbes 200 самых богатейших россиян. На третьем месте рейтинга расположился совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за 12 месяцев увеличилось на $5,3 млрд, до $23,8 млрд.
На четвертом месте рейтинга находится владелец Volga Group Геннадий Тимченко, его состояние за год увеличилось на $4,1 млрд, до $22,7 млрд. На пятом месте рейтинга — владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Его состояние в 2019 г. выросло на $3,8 млрд, до $20,2 млрд.