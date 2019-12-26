Власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета для всех работающих

Власти «серьезно обсуждают» реформу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для поддержки малоимущих, которая предполагает в том числе введение вычета из налога в размере прожиточного минимума или даже выше. Об этом «Ведомостям» сообщили три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока, имена собеседников газета не назвала. Источники утверждают, что совещания по вопросу проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации в правительстве. Обсуждаются разные варианты, утверждает один из чиновников.
Речь может идти не только об отмене НДФЛ для малоимущих (у которых доходы около 10 000 рублей), но и введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех, утверждает один из собеседников «Ведомостей».
При этом, по его словам, ставка НДФЛ может вырасти с 13% до 16%.
Регионам, в бюджеты которых поступает налог, изменения обойдутся в 1−1,5 трлн рублей, отметили два источника газеты. Чтобы полностью избежать колоссального выпадения доходов, ставку налога нужно поднимать как минимум вдвое, отметил один из чиновников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на тему идут «предметные совещания». По его словам, «пока нет ни позиции, ни решений». Представители главы правительства Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев, а представитель Минфина не ответил на запрос. С регионами идею подробно еще не обсуждали, заявили газете три губернатора, их имена также не уточняются. Один из руководителей регионов «Ведомостям» заявил, что его мнение по вопросу федеральным властям предоставлено, позицию двух других пока не запрашивали.
Оценка потерь бюджетов в 1 трлн рублей может быть реальна, только если льготу получат все налогоплательщики, заявил «Ведомостям» директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Цифра выглядит завышенной, согласилась Александра Суслина из Экономической экспертной группы.
Отмена налога на доходы для малоимущих семей обсуждается с конца осени. Сделать это предложил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, налоговое бремя можно частично переложить на более состоятельных граждан. Идею поддерживает министр экономического развития Максим Орешкин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предлагала освобождать от налога тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. В Кремле пока позиции по вопросу нет, отметил 24 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дмитрий Медведев говорил, что в случае введения льгот часть граждан могут посчитать себя «незаслуженно обойденными», и предложил тщательно изучить эту «очень чувствительную тему».
Минимальную зарплату получают до 5 млн человек. Цель реформы — сократить бедность по поручению президента (к 2024 году она должна уменьшиться вдвое) и увеличить спрос в экономике, говорят источники «Ведомостей». Опрошенные газетой эксперты сомневаются, что реформа поможет добиться этих целей. Вычеты при повышении ставки будут способствовать уходу зарплат в тень, считают собеседники издания.