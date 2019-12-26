14:06 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Рубль укрепил свои позиции
Как изменится динамика курса национальной валюты в следующем году.
Рубль значительно укрепился по отношению к доллару. Но уже в начале наступающего года тренд может измениться. В ходе торгов 25 декабря российская валюта впервые с мая 2018 года достигла отметки в 61 руб. и 51 коп. за доллар. Рубль растет благодаря налоговым платежам российских компаний и росту цен на нефть.
Ждать серьезной коррекции после Нового года не стоит, убежден ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «В принципе, говорить о том, что рубль слишком укрепился или что у него нет потенциала для дальнейшего укрепления, пока нельзя. Мы в целом приходим к норме того курса, который существовал до введения американских санкций в прошлом году. Тогда мы еще видели рубль и по 58 за доллар, и по 60. Естественно, с точки зрения технического анализа, коррекция может быть, но это не означает, что рубль не продолжит свои долгосрочные укрепления. Разница ставок сейчас такова, что она говорит в пользу российской валюты. То есть если доходность реальная в рубле около 3%, то в евро она строго отрицательная, а в долларе она практически нулевая».
И Минфин, и ЦБ будут делать все, чтобы курс рубля не укреплялся, считает управляющий директор инвестиционной компании «Алго Капитал» Михаил Ханов: «Если взять курс доллара, например, три года назад, в начале декабря он составлял 64,15. И в начале этого декабря он был 64,15. Сейчас он 61,75 — укрепился достаточно прилично. Какой будет цена на нефть, которая сейчас 64−66, мы не знаем с вами, какой она будет после того, как сработает хоть одна санкция из списка, особенно по поводу госдолга, мы не знаем. Поэтому, если вы профессиональный инвестор, я бы сейчас сыграл на повышение курса доллара. Что касается долгосрочного горизонта, хотя бы на протяжении года, то мы видим такой тренд — национальная валюта ослабевает относительно мировой резервной валюты, то есть относительно доллара. Это мы наблюдали и во все годы, и когда был, и когда не было. Я думаю, что сейчас наши чиновники в Министерстве финансов не плачут, потому что у нас профицитный бюджет. Тем не менее, когда у тебя просто так из бюджета на курс за год вынимают 11% — у нас именно на это значение подорожал с вами рубль — это не самая лучшая новость, которую можно получить в конце финансовго года».
Курс евро к рублю на торгах в среду наряду с долларом обновил свой минимум с февраля 2018 года, достигнув отметки 68 руб. 28 коп. за один евро.
Петр Пархоменко, Виктория Феофанова