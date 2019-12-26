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14:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российская авиакомпания в 12 раз завышала цены на одинаковые места

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила авиакомпанию UTair в нарушении закона о защите конкуренции. Перевозчик устанавливал цены так, что на одинаковые места они могли отличаться в 12 раз.

Источник: РИА "Новости"

Жалобы в ФАС поступали из Курганской области. Ведомство обнаружило, что самый дешёвый билет на рейсы из Кургана в Москву и обратно в 2019 году стоил 1490 рублей, а самый дорогой — 19 000 рублей. При этом пассажиры получали одинаковые условия обслуживания, размещение в одном и том же салоне эконом-класса и полёт одним рейсом.

На стоимость билета влиял только один фактор — время покупки. Иного обоснования такой разницы в цене ФАС не нашёл. При этом UTair — единственная авиакомпания, которая перевозит пассажиров из Кургана в Москву и обратно, поэтому жители не могли воспользоваться услугами конкурентов.

ФАС рекомендовала UTair пересмотреть тарифы и не назначать разные цены на одинаковые билеты.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

Антон Иванов.

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