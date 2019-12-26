Российская авиакомпания в 12 раз завышала цены на одинаковые места

Жалобы в ФАС поступали из Курганской области. Ведомство обнаружило, что самый дешёвый билет на рейсы из Кургана в Москву и обратно в 2019 году стоил 1490 рублей, а самый дорогой — 19 000 рублей. При этом пассажиры получали одинаковые условия обслуживания, размещение в одном и том же салоне эконом-класса и полёт одним рейсом.
На стоимость билета влиял только один фактор — время покупки. Иного обоснования такой разницы в цене ФАС не нашёл. При этом UTair — единственная авиакомпания, которая перевозит пассажиров из Кургана в Москву и обратно, поэтому жители не могли воспользоваться услугами конкурентов.
ФАС рекомендовала UTair пересмотреть тарифы и не назначать разные цены на одинаковые билеты.