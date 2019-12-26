Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
16:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Непредсказуемая Россия. Экономические прогнозы на 2019 год, которые не сбылись

В 2019 году экономика России показывала такие невзрачные результаты, что власти и независимые аналитики регулярно ухудшали свои же прогнозы.

ЦБ: $ 61.7676   +0.05 € 68.5003   +0.09 ММВБ: $ 62.1025   +0.25 € 68.9025   +0.22
Источник: Секрет Фирмы

Например, Fitch снизил ожидания по росту ВВП России с 1,5% до 1,2%, то же самое сделал и Всемирный банк. «Секрет фирмы» вспомнил и другие предсказания, данные накануне 2019 года, и посмотрел, кто ошибся и насколько.

Выяснилось, что реальность не всегда оказывается хуже ожиданий.

Инфляция

Прогноз: инфляция разгонится до 6%.

Автор: аналитик ГК «Финам» Алексей Коренёв.

Реальность: сейчас инфляция ниже 4% и постепенно приближается к 3%. Правда, президент Путин обвинил Центробанк в том, что регулятор «немножко подкрутил макроэкономические показатели».

Ключевая ставка

Прогноз: ключевая ставка не изменится в течение года.

Автор: аналитики ИГ «Атон».

Реальность: Центробанк снижал ставку пять раз. В начале года она была на уровне 7,5%, теперь составляет 6,25% — это минимум за последние шесть лет. Это должно стимулировать банки снижать ставки по кредитам. Например, ипотека должна подешеветь до 7−8% годовых, заявили в ЦБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Курс рубля

Прогноз: рубль ослабнет. Курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 73,5 рубля, евро — 81 рубль.

Автор: ИК «Доходъ».

Реальность: В течение года рубль укрепился. Если в январе доллар стоил 70 рублей, то в конце июня — 63,2 рубля. У этой же отметки он был и в середине декабря. Евро также стоит заметно дешевле, чем предсказывали аналитики, — чуть больше 70 рублей по курсу ЦБ.

Новость
Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза, но все равно отстают от Запада

Фондовый рынок

Прогноз: российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд (то есть не будет значительно расти или падать. — Прим. «Секрета»). Индекс Московской биржи будет находиться в диапазоне 2200−2400 пунктов.

Автор: специалист инвестиционного отдела НПФ «Согласие» Дмитрий Нечаев.

Реальность: В ноябре индекс Московской биржи впервые в истории пробил 3000 пунктов, а число её клиентов с начала года выросло на 93%. Новых инвесторов на российский фондовый рынок привели падающие ставки по депозитам.

Цены на нефть

Прогноз: цена на нефть марки Urals упадёт с $63 до $55.

Автор: Центробанк РФ. «Учитывая ситуацию на мировом рынке энергоносителей в последние месяцы, мы несколько пересмотрели вниз траекторию цены на нефть в базовом сценарии», — говорится в докладе ведомства, выпущенном в декабре 2018 года.

Реальность: средняя цена на нефть Urals на мировых рынках в ноябре 2019 года составила $63,7. Но российская власть всё равно готовится к худшему.

Все про $100 давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан исходя из цены $43−45 за баррель.
Александр Новак
министр энергетики
Новость
Всемирный банк: за 17 лет россияне стали богаче в два раза, но все равно отстают от Запада

Доходы

Прогноз: реальные доходы населения за 2019 год вырастут на 1%.

Автор: Министерство экономического развития.

Реальность: такого темпа обеспечить не удалось. В конце лета Минэкономразвития ухудшило прогноз в десять раз, до 0,1%. В Минфине считают, что это связано с закредитованностью граждан.

Отток капитала

Прогноз: отток капитала из РФ в 2019 году не превысит $35 млрд.

Автор: Центробанк РФ.

Реальность: отток капитала преодолел эту отметку за первые пять месяцев. В январе-мае из России утекло больше денег, чем за весь 2018 год (тогда этот показатель составил $18,9 млрд).

Инвестиции

Прогноз: инвестиции в российскую экономику за год вырастут на 3,1%.

Автор: Минэкономразвития РФ.

Реальность: хотя оценка роста инвестиций выглядит скромно (после 4,3% по итогам 2018 года), в действительности достигнуть, по всей видимости, не удастся даже её. В августе планку понизили до 2%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Российское село решили продать вместе с жителями за 20 млн рублей
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Российская авиакомпания в 12 раз завышала цены на билеты
Названы главные события 2019 года (фото)
По всей Италии продают дома за 1 евро
«Осваивают бюджет»: в Сети высмеяли «уборку» снега во Владимире
Кремль ответил на слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
10 российских провалов за последние 10 лет Нам не удаются смартфоны и беспилотники
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Горячие темы на Авто
Первый поезд в Крым 101
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 75
Возродится ли крепостное право? 69
Как погода у вас, новогодняя? 65
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Официально: Пелагея разводится с молодым мужем Пара была вместе около трех лет.
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь