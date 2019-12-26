Непредсказуемая Россия. Экономические прогнозы на 2019 год, которые не сбылись

Например, Fitch снизил ожидания по росту ВВП России с 1,5% до 1,2%, то же самое сделал и Всемирный банк. «Секрет фирмы» вспомнил и другие предсказания, данные накануне 2019 года, и посмотрел, кто ошибся и насколько.
Выяснилось, что реальность не всегда оказывается хуже ожиданий.
Инфляция
Прогноз: инфляция разгонится до 6%.
Автор: аналитик ГК «Финам» Алексей Коренёв.
Реальность: сейчас инфляция ниже 4% и постепенно приближается к 3%. Правда, президент Путин обвинил Центробанк в том, что регулятор «немножко подкрутил макроэкономические показатели».
Ключевая ставка
Прогноз: ключевая ставка не изменится в течение года.
Автор: аналитики ИГ «Атон».
Реальность: Центробанк снижал ставку пять раз. В начале года она была на уровне 7,5%, теперь составляет 6,25% — это минимум за последние шесть лет. Это должно стимулировать банки снижать ставки по кредитам. Например, ипотека должна подешеветь до 7−8% годовых, заявили в ЦБ.
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Курс рубля
Прогноз: рубль ослабнет. Курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 73,5 рубля, евро — 81 рубль.
Реальность: В течение года рубль укрепился. Если в январе доллар стоил 70 рублей, то в конце июня — 63,2 рубля. У этой же отметки он был и в середине декабря. Евро также стоит заметно дешевле, чем предсказывали аналитики, — чуть больше 70 рублей по курсу ЦБ.
Фондовый рынок
Прогноз: российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд (то есть не будет значительно расти или падать. — Прим. «Секрета»). Индекс Московской биржи будет находиться в диапазоне 2200−2400 пунктов.
Автор: специалист инвестиционного отдела НПФ «Согласие» Дмитрий Нечаев.
Реальность: В ноябре индекс Московской биржи впервые в истории пробил 3000 пунктов, а число её клиентов с начала года выросло на 93%. Новых инвесторов на российский фондовый рынок привели падающие ставки по депозитам.
Цены на нефть
Прогноз: цена на нефть марки Urals упадёт с $63 до $55.
Автор: Центробанк РФ. «Учитывая ситуацию на мировом рынке энергоносителей в последние месяцы, мы несколько пересмотрели вниз траекторию цены на нефть в базовом сценарии», — говорится в докладе ведомства, выпущенном в декабре 2018 года.
Реальность: средняя цена на нефть Urals на мировых рынках в ноябре 2019 года составила $63,7. Но российская власть всё равно готовится к худшему.
Все про $100 давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан исходя из цены $43−45 за баррель.
Александр Новакминистр энергетики
Доходы
Прогноз: реальные доходы населения за 2019 год вырастут на 1%.
Автор: Министерство экономического развития.
Реальность: такого темпа обеспечить не удалось. В конце лета Минэкономразвития ухудшило прогноз в десять раз, до 0,1%. В Минфине считают, что это связано с закредитованностью граждан.
Отток капитала
Прогноз: отток капитала из РФ в 2019 году не превысит $35 млрд.
Реальность: отток капитала преодолел эту отметку за первые пять месяцев. В январе-мае из России утекло больше денег, чем за весь 2018 год (тогда этот показатель составил $18,9 млрд).
Инвестиции
Прогноз: инвестиции в российскую экономику за год вырастут на 3,1%.
Автор: Минэкономразвития РФ.
Реальность: хотя оценка роста инвестиций выглядит скромно (после 4,3% по итогам 2018 года), в действительности достигнуть, по всей видимости, не удастся даже её. В августе планку понизили до 2%.
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