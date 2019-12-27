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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.

Источник: РИА Новости

По оценке издания, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года, на 24 декабря текущего года составив 27 миллиардов долларов. На втором месте — владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (прирост за десятилетие составил 20,8 миллиарда, состояние увеличилось до 22,7 миллиарда долларов на конец 2019 года). Тройку лидеров замыкает один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого к концу текущего года составило 23,8 миллиарда долларов, за десять лет увеличившись на 13,5 миллиарда долларов.

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Президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов оказался на четвертом месте рейтинга. Состояние Алекперова выросло на 13,2 миллиарда — до 23,8 миллиарда долларов на конец 2019 года. На пятом месте — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — прирост за десять лет составил 10,3 миллиарда долларов. Forbes оценил его состояние в 20,2 миллиарда долларов к концу 2019 года.

Далее в рейтинге — бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (прирост за десятилетие составил 10,2 миллиарда долларов, состояние к концу 2019 года оценивается в 14,6 миллиарда), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (состояние выросло на 5,5 миллиарда — до 11,9 миллиарда долларов к концу 2019 года). Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов за десять лет увеличил состояние на 5,3 миллиарда, до 12,5 миллиарда долларов к концу 2019 года.

Состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина за десть лет увеличилось на пять миллиардов долларов, до 20,8 миллиарда по состоянию на 24 декабря. На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора и совладельца УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.

По оценке Forbes, участники российского списка за указанный период смогли увеличить свои состояния на 111 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, этот показатель лишь немного меньше активов, имеющихся в распоряжении богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса.

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