Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
12:26 (мск), источник: Интерфакс

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 1 января на 6,6%, напомнили в Минтруде.

Источник: Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Интерфакс» в пятницу. Такая индексация заложена в законе. Она, как сообщал Минтруд в сентябре, затронет около 31 млн российских пенсионеров. Еще на 6,3% пенсии проиндексируют в 2021 году, на 5,9% — в 2022-м.

Новость
Перемены года: как изменилась жизнь россиян в 2019-м

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется Пенсионным фондом РФ в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. В 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс. рублей.

В уходящем году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет порядка 15,4 тыс. рублей, такие данные озвучивал в октябре глава ПФР Антон Дроздов.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий на уровне около 7% по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.

1 февраля в России также увеличат суммы целого ряда социальных выплат — на уровень инфляции за 2019 год, то есть предварительно на 3,1% (будет уточнено в январе после появления данных Росстата).

Читайте также
РФ и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу
Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИДе (видео)
Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане увеличилось до 15
Чем нам запомнился уходящий год (видео)
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Росстат дал прогноз изменения численности населения к 2036 году
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек Легендарная актриса и режиссер ушла из жизни в возрасте 86 лет
Горячие темы на Авто
По поводу застоя и кризиса 176
Первый поезд в Крым 164
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 84
Возродится ли крепостное право? 70
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь