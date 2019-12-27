12:26 (мск), источник: Интерфакс
Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 1 января на 6,6%, напомнили в Минтруде.
Об этом говорится в сообщении
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется Пенсионным фондом РФ в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей. В 2022 году с учетом запланированных индексаций этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс. рублей.
В уходящем году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет порядка 15,4 тыс. рублей, такие данные озвучивал в октябре глава ПФР Антон Дроздов.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года планируется индексация пенсий на уровне около 7% по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии) в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году.
1 февраля в России также увеличат суммы целого ряда социальных выплат — на уровень инфляции за 2019 год, то есть предварительно на 3,1% (будет уточнено в январе после появления данных Росстата).