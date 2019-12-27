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12:43 (мск), источник: Forbes

Доля россиян с кредитами в четырех и более банках удвоилась за пять лет

Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках: с 2014 года доля таких клиентов удвоилась. Самыми рискованными заемщиками считаются около 2,5 млн россиян. Нередко новые кредиты россияне берут для того, чтобы покрыть старые, замечал Центробанк.

Источник: РИА "Новости"

К 1 ноября 6,1% заемщиков в банках одновременно имели кредиты в четырех и более кредитных организациях, эта доля выросла почти вдвое с ноября 2014 года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Оно входит в число крупнейших на российском рынке и собирает информацию о займах в розничных банках за исключением крупнейшего кредитора страны — Сбербанка.

В группе самых рискованных заемщиков сейчас около 2,5 млн россиян.
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Все больше россиян увеличивают число банков, в которых берут кредиты, обратная тенденция почти не наблюдается, говорят аналитики «Эквифакса». Кредит в одном банке к 1 ноября имели 61,5% российских заемщиков, утверждает компания. Доля таких клиентов сократилась за пять лет больше чем на 7 процентных пунктов. Категории с кредитами в нескольких организациях неуклонно растут: в двух банках — до 23,3%, в трех банках — до 9,1%.

Рост числа кредитов в разных банках говорит об увеличении закредитованности населения, считают эксперты «Эквифакса». Большее число банков-кредиторов может указывать на накопление рисков, считает гендиректор бюро Олег Лагуткин. Каждый последующий банк выдает, как правило, необеспеченные кредиты при том, что может не обладать всей полнотой информации о клиенте, добавил он. Поведение заемщиков не связано только с ростом закредитованности: выросла эмиссия кредитных карт и доля безналичных платежей, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Россияне нередко берут новые кредиты для погашения старых, указывал в своем докладе в ноябре Центробанк.
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С новым должным

По его данным, с 2017 года 3,7 млн человек увеличили задолженность по необеспеченным потребительским кредитам с 0,9 до 2,2 трлн рублей. Растет и доля заемщиков, имеющих кредиты разных типов, что увеличивает риски кросс-дефолта, утверждал регулятор.

На растущую закредитованность россиян обратили внимание министр экономического развития Максим Орешкин и Центробанк. Орешкин предупреждал, что ситуация несет риски рецессии в экономике. Центробанк принял меры по охлаждению рынка: например, с 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче потребительских кредитов. По итогам октября «Эквифакс» заметил резкое сокращение выдач всех видов кредитов как по количеству, так и по сумме. Исключением стала ипотека. Доля досрочно погашенных кредитов достигла минимума за шесть лет, а каждый второй заемщик тратит на погашение кредитов больше половины своего ежемесячного дохода, писал РБК со ссылкой на расчеты Минэкономразвития.

Справка
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