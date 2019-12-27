14:02 (мск), источник: ТАСС
Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Ранее сообщалось, что первым этот комплекс получит полк в Домбаровской ракетной дивизии.
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что первым этот комплекс получит полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.
«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.