Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
12Умерла Галина Волчек
15:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы дачные поселки России с самыми странными названиями

Чаще всего в России можно встретить садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Дружба», «Березка» и «Надежда».

Источник: РИА "Новости"

К таким выводам пришел портал SNT.online, который составил свой рейтинг дачных поселков с самыми популярными и самыми странными названиями.

Новость
За что могут отобрать дачу?

В десятку СНТ с самыми распространенными названиями также вошли «Строитель», «Радуга», «Заря», «Рассвет», «Восход», «Лесное» и «Мечта».

Всего исследователи проанализировали 27 636 наименований СНТ и сформулировали принципы, как именно дачные поселки получают свои названия. Это могут быть женские имена (СНТ «Агния», «Виктория»), профессии («Шпалопропитчик», «Химик-труженик»), персонажи древнегреческой мифологии («Бахус», «Аякс»), названия в честь/памяти кого-либо (800-летия Москвы, Гагарина) или союз некого круга лиц (дачников, ветеранов), уменьшительно-ласкательные названия («Сладкие вишенки», «Тыковка»), английские заимствования (Хилл Вэлли, Берривуд).

Встречаются и нестандартные наименования: «Монтекарловка», «Народные кассы», «Синтетика», «Информатика», «Вакуум», «Шансон», «Синий помидор», «Мы — вместе», «Веселый поселок», «Елки-палки», «За витамины», «Гаишник», «За здоровый быт», «Жили-были», «Холодок», «Фараон», «Горняшка», «Двенадцать апостолов», «Солнечный Эльдорадо», «Киевская Русь», «Половинка», «Долина имений», «Алмазная грань», «Сибирский успех», «Наш Эдем», «Случайное», «Хохловатики», «Мурашки», «Зеленый бугорок» и другие.

Ранее село Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Читайте также
 Неизвестные взорвали автомобиль российского чиновника: покушение связали с его работой
Пелагея рассталась с мужем
РФ и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу
В Москве угнали лимузин Сталина
Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИДе (видео)
Чем нам запомнился уходящий год (видео)
Принт на футболке мальчика напугал сотрудников аэропорта (фото)
Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Горячие темы на Авто
По поводу застоя и кризиса 176
Первый поезд в Крым 164
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 84
Возродится ли крепостное право? 71
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Крестная сына Фриске жестко высказалась о конфликте с Шепелевым Ольга Орлова посетовала, что уже несколько лет не видела крестника
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь