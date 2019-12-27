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17:55 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России

Новая доктрина подготовлена правительством России по поручению главы государства и отвечает основным современным социально-экономическими условиями как внутри страны, так и на международном уровне.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил представленную вице-премьером Алексеем Гордеевым на совещании Совбеза новую Доктрину продовольственной безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

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«Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — Доктрина продовольственной безопасности РФ. С основным докладом по документу выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Гордеева, новая доктрина подготовлена правительством России по поручению главы государства и отвечает основным современным социально-экономическими условиями как внутри страны, так и на международном уровне. Как отметил на совещании Совбеза Гордеев, в связи со вступлением России в ВТО заметно повысилась открытость национального агропродовольственного комплекса, что потребовало его адаптации к тарифным мерам регулирования и учету внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных видов российской сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.

Документ также нацелен на предотвращение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности — от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.

«С целью предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая Доктрина продовольственной безопасности, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения страны. Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай», — подчеркнул Гордеев.

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В перечень показателей самообеспеченности, в отношении которых установлены пороговые значения, «добавляются овощи и бахчевые культуры с пороговым значением 90%, фрукты и ягоды с пороговым значением 60%, а также семена с пороговым значением 75%», указали в пресс-службе вице-премьера.

Новая доктрина также предполагает повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур и плодородия земель сельхозназначения, их рациональное использование и развитие мелиорации, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель. Кроме того, в документ включены положения о развитии племенного дела, селекции и семеноводства, а также системы подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе высшего и среднего профессионального образования, способных реализовать современную инновационную модель развития сельского и рыбного хозяйства с учетом актуальных требований продовольственной безопасности.

Изменяется расчет показателя продовольственной независимости

Новацией доктрины является изменение методики расчета показателей продовольственной независимости, для оценки которой вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель — показатель самообеспеченности.

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В отличие от предыдущего этот показатель можно эффективно использовать для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала страны в целом, пояснил Гордеев.

Новая доктрина продбезопасности также предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Документ предусматривает расширение стратегического взаимодействия в рамках союзного государства, ЕАЭС, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества по вопросам продовольственной безопасности с государствами-участниками СНГ.

При подготовке документа правительство РФ опиралось и на рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в частности по измерению показателя самообеспеченности продовольствием, заметил вице-премьер.

Гордеев также добавил, что механизм реализации доктрины и контроля достижения поставленных целей и задач будут определены отдельным планом мероприятий («дорожной картой»), который в соответствии с проектом документа, должен быть принят правительством в трехмесячный срок.

Действующая Доктрина продовольственной безопасности РФ была утверждена указом президента РФ в 2010 г. Как пояснили в пресс-службе Гордеева, документ не имеет сроков и актуализируется по мере необходимости.

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