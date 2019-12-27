Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
12Умерла Галина Волчек
18:43 (мск), источник: Ведомости

Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск

Представители Батуриной считают это этапом рейдерской атаки на нее.

Источник: РИА "Новости"

Мировой судья в Элисте объявил бывшую владелицу компании «Интеко» и самую богатую женщину России (Forbes оценивает ее состояние в $1,2 млрд) Елену Батурину в розыск в качестве обеспечительной меры по делу о клевете, где она проходит как ответчик. Постановление датировано 27 декабря, «Ведомости» ознакомились с его копией (содержание подтвердил представитель Батуриной). Заявитель по делу, арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев также подтвердил, что суд объявил Батурину в розыск.

Розыск, но не арест

В начале сентября Манжеев обратился в суд и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. В постановлении судьи не говорится, какое именно заявление Батуриной оспаривает Манжеев («Ведомости» запросили комментарии истца о сути спора). Обосновывая свое решение объявить Батурину в розыск, судья пишет, что это необходимо для ее участия в судебном процессе. Все предыдущие уведомления о необходимости явиться в суд Батурина проигнорировала, а ее заявление с просьбой рассмотреть спор в ее отсутствие с участием ее представителей суд не учел по формальным требованиям (не было даты).

Новость
«Говорить об успехах я бы не стал»: какой бизнес вёл Юрий Лужков

Объявление в розыск не означает автоматического ареста. После вынесения судом или следователем постановления о розыске его направляют в полицию, которая и занимается поиском, в том числе вносит в базу разыскиваемых лиц, поясняет старший партнёр ЗКС Андрей Гривцов. «При задержания человека доставляют к инициатору розыска, но арестовывают его только в случае объявления в международный розыск. В этом случае человек может быть задержан на территории других государств, после чего может начаться процедура экстрадиции. Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только по судебному решению», — отмечает он.

Представитель МВД Калмыкии сказал «Ведомостям», что ведомство пока не получало постановление элистинского судьи.

Комментарии сторон

Представитель Батуриной заявил «Ведомостям», что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, судья «грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной».

Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента — Виктора Батурина — и его необоснованные требования.

По его словам, представители Батуриной обжалуют это постановление и подготовят заявление в квалификационную коллегию судей с требованием проверить действия судьи, допустившего грубые нарушения.

Виктор Батурин заверил «Ведомости», что к решению калмыцкого судьи отношения не имеет. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — заявил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.

Конфликт Елены и Виктора Батуриных

Манжеев — это финансовый управляющий брата Батуриной Виктора, с которым она уже долгие годы конфликтует из-за активов — компании «Интеко», у истоков которой он стоял. За последние десять лет Батурин участвовал более чем в 10 судебных тяжбах, подсчитали «Ведомости», однако все они обычно заканчивались не в его пользу.

Видео
Виктор Батурин признан виновным в мошенничестве с векселями

Наоборот, самого Батурина в 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с векселями «Интеко», а позже его признали банкротом. В январе 2016 г. Верховный суд Калмыкии досрочно освободил Батурина из колонии. В 1990-х Батурин в течение года возглавлял правительство республики. В 2018 году Манжеев требовал взыскать в пользу Батурина убытки на 7,3 млрд руб., однако добиться этого не удалось.

Конфликт у Батуриных длится с 2006 г., когда бывшая супруга мэра Москвы Юрия Лужкова выгнала своего брата из компании. Ему достались 50% акций дочерней «Интеко-агро» и строительный бизнес в Сочи. Бизнесмен требовал через суд законного оформления увольнения и полагающихся компенсаций, но добиться этого не удалось.

 Памяти Галины Волчек
Депутат Мосгордумы добивается в суде присутствия коллег на заседаниях
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Российская фигуристка показала результат выше мирового рекорда
Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИДе (видео)
Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий
Чем нам запомнился уходящий год (видео)
В Москве угнали лимузин Сталина
Принт на футболке мальчика напугал сотрудников аэропорта (фото)
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти детские странности должны насторожить
Детали страшной смерти великой актрисы
Мужчины этих Знаков по жизни вам не подходят
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь