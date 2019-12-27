18:43 (мск), источник: Ведомости
Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск
Представители Батуриной считают это этапом рейдерской атаки на нее.
Мировой судья в Элисте объявил бывшую владелицу компании «Интеко» и самую богатую женщину России (Forbes оценивает ее состояние в $1,2 млрд) Елену Батурину в розыск в качестве обеспечительной меры по делу о клевете, где она проходит как ответчик. Постановление датировано 27 декабря, «Ведомости» ознакомились с его копией (содержание подтвердил представитель Батуриной). Заявитель по делу, арбитражный управляющий имуществом Виктора Батурина Эренцен Манжеев также подтвердил, что суд объявил Батурину в розыск.
В начале сентября Манжеев обратился в суд и попросил привлечь Батурину к уголовной ответственности по делу о клевете. В постановлении судьи не говорится, какое именно заявление Батуриной оспаривает Манжеев («Ведомости» запросили комментарии истца о сути спора). Обосновывая свое решение объявить Батурину в розыск, судья пишет, что это необходимо для ее участия в судебном процессе. Все предыдущие уведомления о необходимости явиться в суд Батурина проигнорировала, а ее заявление с просьбой рассмотреть спор в ее отсутствие с участием ее представителей суд не учел по формальным требованиям (не было даты).
Объявление в розыск не означает автоматического ареста. После вынесения судом или следователем постановления о розыске его направляют в полицию, которая и занимается поиском, в том числе вносит в базу разыскиваемых лиц, поясняет старший партнёр ЗКС Андрей Гривцов. «При задержания человека доставляют к инициатору розыска, но арестовывают его только в случае объявления в международный розыск. В этом случае человек может быть задержан на территории других государств, после чего может начаться процедура экстрадиции. Мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только по судебному решению», — отмечает он.
Представитель МВД Калмыкии сказал «Ведомостям», что ведомство пока не получало постановление элистинского судьи.
Представитель Батуриной заявил «Ведомостям», что постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. По его мнению, судья «грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной».
Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента — Виктора Батурина — и его необоснованные требования.
По его словам, представители Батуриной обжалуют это постановление и подготовят заявление в квалификационную коллегию судей с требованием проверить действия судьи, допустившего грубые нарушения.
Виктор Батурин заверил «Ведомости», что к решению калмыцкого судьи отношения не имеет. «А1 никакого отношения ни к какому постановлению о розыске Батуриной не имеет и в этом деле не участвует», — заявил директор по правовым вопросам А1 Александр Заблоцкис.
Манжеев — это финансовый управляющий брата Батуриной Виктора, с которым она уже долгие годы конфликтует
Наоборот, самого Батурина в 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с векселями «Интеко», а позже его признали банкротом. В январе 2016 г. Верховный суд Калмыкии досрочно освободил Батурина из колонии. В 1990-х Батурин в течение года возглавлял правительство республики. В 2018 году Манжеев требовал взыскать в пользу Батурина убытки на 7,3 млрд руб., однако добиться этого не удалось.
Конфликт у Батуриных длится с 2006 г., когда бывшая супруга мэра Москвы Юрия Лужкова выгнала своего брата из компании. Ему достались 50% акций дочерней «Интеко-агро» и строительный бизнес в Сочи. Бизнесмен требовал через суд законного оформления увольнения и полагающихся компенсаций, но добиться этого не удалось.