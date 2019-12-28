09:46 (мск), источник: ТАСС
СМИ: топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн премиальных «за победу» над «Газпромом»
КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Эту сумму им направят за успешное взыскание с российской компании $2,9 млрд.
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко получат еще $25,6 млн премий «за победу» над «Газпромом».
В пятницу «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что, как пишет украинское издание «Страна», автоматически сулит Коболеву и Витренко многомиллионную премию. Как известно, за победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко — $6 млн. Эти деньги, как утверждает издание,
Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза». Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета «Нафтогаза», поскольку «Газпром» тогда не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда.
«Нафтогаз» подтвердил в пятницу получение от «Газпрома» платежа на сумму в $2,9 млрд. По подсчетам «Нафтогаза», суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от «Газпрома» $5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен “Газпромом” в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году. По информации украинской компании, нынешний платеж Газпрома включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, начисленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». В соответствии с этими договоренностями «Газпром» до конца декабря должен был выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд. Украина, в свою очередь, должна отказаться от требований об аресте активов и имущества «Газпрома» и от антимонопольных претензий на $7,4 млрд. Стороны также обязались отозвать взаимные иски, по которым нет окончательного решения.