Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
09:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: топ-менеджеры «Нафтогаза» получат $25 млн премиальных «за победу» над «Газпромом»

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Эту сумму им направят за успешное взыскание с российской компании $2,9 млрд.

Источник: Reuters

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко получат еще $25,6 млн премий «за победу» над «Газпромом».

Читайте также
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» по сравнению с возможными рисками

В пятницу «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что, как пишет украинское издание «Страна», автоматически сулит Коболеву и Витренко многомиллионную премию. Как известно, за победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко — $6 млн. Эти деньги, как утверждает издание, топ-менеджеры отправили в США и Лихтенштейн родственникам. Оставшуюся часть премии, как пишет «Страна», — около $25,6 млн — им должны были выплатить «исключительно при условии успешного взыскания с “Газпрома” остатка выигрыша», что накануне и произошло.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» ранее принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита.
Читайте также
Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза». Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета «Нафтогаза», поскольку «Газпром» тогда не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда.

«Нафтогаз» подтвердил в пятницу получение от «Газпрома» платежа на сумму в $2,9 млрд. По подсчетам «Нафтогаза», суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от «Газпрома» $5 млрд. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен “Газпромом” в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году. По информации украинской компании, нынешний платеж Газпрома включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, начисленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». В соответствии с этими договоренностями «Газпром» до конца декабря должен был выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд. Украина, в свою очередь, должна отказаться от требований об аресте активов и имущества «Газпрома» и от антимонопольных претензий на $7,4 млрд. Стороны также обязались отозвать взаимные иски, по которым нет окончательного решения.

Читайте также
 Ушедшие в 2019 году
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Зависимость Украины от картофеля из Африки назвали позором
Германия отказала Украине в военной помощи
Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Горячие темы на Авто
По поводу застоя и кризиса 184
Первый поезд в Крым 169
Машина времени в действии 100
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 85
Новости партнеров
Подарки для всех. Ярмарка новогоднего настроения
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
Уникальный проект. Северо-Западная хорда запущена
Москва против рака. Переход на современные технологии
Популярные темы на «Детях»
Пособие матери-одиночки 217
Мечтаю встретить Новый Год .......... 142
Без темы. 132
Управляющая компания 95
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Заботливый город. Льготы, доступные пожилым москвичам
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь