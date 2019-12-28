Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Управлять компьютером силой мысли Ученые создали инструменты, чтобы люди могли управлять компьютером — с помощью электродов, вживленных в мозг
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
02:43 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина все сильнее зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич.

Источник: РИА Новости

«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — заявил Томич.

Видео
Украине предрекли участь беднейших стран Африки

Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором.

«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким — овощи, животноводческая продукция», — констатировал он.

В начале декабря украинские СМИ сообщали о росте в 700 раз импорта картофеля на Украину в период с июль по ноябрь этого года. При этом основными экспортерами картофеля в страну были названы Россия и Белоруссия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
'Жертва Тунгусской катастрофы?' Ученые изучают странных птиц и озеро
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Германия отказала Украине в военной помощи
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Отец изобрел необычный способ дарить детям деньги на Рождество
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Крестная сына Фриске жестко высказалась о конфликте с Шепелевым Ольга Орлова посетовала, что уже несколько лет не видела крестника
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь