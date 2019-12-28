Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором

«Наверное, впервые в новой истории Украины мы развернули аграрный и продовольственный сектор в самой большой зависимости от импорта», — заявил Томич.
Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором.
«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким — овощи, животноводческая продукция», — констатировал он.
В начале декабря украинские СМИ сообщали о росте в 700 раз импорта картофеля на Украину в период с июль по ноябрь этого года. При этом основными экспортерами картофеля в страну были названы Россия и Белоруссия.