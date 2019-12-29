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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» исчерпал лимит субсидий на льготные билеты с Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов в города Дальнего Востока в связи с освоением бюджетного финансирования, сообщается на сайте перевозчика.

Источник: Reuters

Отмечается, что в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.

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«“Аэрофлот” приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям», — говорится в сообщении компании.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане России до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55-ти, а также инвалиды, сопровождающие их лица и многодетные семьи. Все остальные пассажиры могут пользоваться программой «плоских» тарифов.

Авиабилеты на субсидируемые маршруты, на финансирование которых власти ранее выделили дополнительные 5,2 млрд руб., поступили в продажу в апреле 2019 года. По данным Росавиации, в этом году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняет восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий — 2,9 млрд руб.

В январе «Аэрофлот» объявил о продаже билетов на субсидируемые маршруты на Дальний Восток и в Калининград по «плоскому» тарифу, но деньги, выделенные «Аэрофлоту» на перевозки с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа, закончились через несколько дней. После этого перевозчик запросил у Минтранса дополнительно 1,3 млрд руб. из бюджета.

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