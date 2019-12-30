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03:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Экономике под хвост. Как поведут себя в следующем году цены и доходы

Эксперты «АиФ» рассказали, что новый год обещает хозяйству России и её гражданам.

ЦБ: $ 62.0315   +0.26 € 69.0349   +0.53 ММВБ: $ 62.0325   -0.18 € 69.3100   +0.26
Источник: РИА "Новости"

Что будет с пенсиями?

«Реальный рост пенсий в 2020 г. составит 3%», — сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Откуда взялась эта цифра? С 1 января пенсии проиндексируют на 6,6%, чуть больше половины съест инфляция, и 3% как раз станут реальным ростом размера пенсий. «Но это касается только неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности, — уточняет замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. — Индексацию пенсий работающим отменили в 2016-м и до сих пор не вернули. Пропущенные индексации им возместят только после увольнения с работы, а пока 1 августа 2020 г. сделают перерасчёт с учётом взносов, которые они заплатили в ПФР. Максимальная прибавка составит 250 руб.».

А вот пенсионеров-госслужащих и всех, кто получает социальную пенсию, ждёт индексация на 7%.
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Она состоится 1 апреля и, что примечательно, затронет в том числе работающих чиновников и соцпенсионеров. Для пенсий по гособеспечению отмены индексации работающим не было. И последняя пенсионная индексация в 2020 г. произойдёт с 1 октября на 3,8%. Именно на столько увеличатся пенсии военных и силовиков — тех, кто работал в системе МВД, ФСБ, наркоконтроля, Государственной противопожарной службы, Росгвардии, ФСИН и др.

Какими станут зарплаты?

По прогнозу профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, средняя зарплата «по ведомости» в 2020 г. должна увеличиться примерно на 6%, а реально, за вычетом инфляции, — на 2%. Кому можно ждать прибавки? С 1 января точно поднимутся зарплаты у тех, у кого они привязаны к МРОТ — он вырастет с 11 280 до 12 130 руб. То есть «минималка» прибавится всего на 950 руб., поэтому такая сумма, даже умноженная на 2 или 3, кардинально финансовое положение людей не изменит.

«Рост зарплат бюджетников в 2020 г. составит 5,4%, — ответственно заявил министр финансов Антон Силуанов. — Бюджет составлен так, чтобы инфляционный налог не съедал зарплату. Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние зарплаты по региону, учитель — по средней зарплате».

Впрочем, в прошлом далеко не все бюджетники почувствовали реальную прибавку.
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Посмотрим, как будут выполняться «майские указы» в 2020 г. С 1 октября 2020 г. также запланировано повышение денежного довольствия военных, силовиков и зарплат бюджетников, не упомянутых в «майских указах». Прибавка составит 3,8%.

А вот частный бизнес не гарантирует даже этого. По опросам работодателей, намерение проиндексировать зарплаты высказали всего от 25 до 47% компаний.

Как изменятся цены?

«Вот что точно подорожает в следующем году, так это тарифы на коммунальные услуги, — говорит исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — С 1 июля они вырастут в среднем по стране на 4−5%. Наибольшее подорожание будет в Чечне — на 6,5%, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии — от 5,1 до 5,4%».

Что будет с ценами на продукты? На несколько рублей за килограмм подешевеют сахар и свинина. Этих продуктов в России в избытке.

Однако продолжат увеличиваться цены на говядину и молочные продукты, в производстве которых успехи скромнее. Из-за низкого урожая этого года эксперты также прогнозируют подорожание гречки и ржаной муки.

Самым заметным будет рост цен на хлеб дорогих сортов, цены на который не контролируются государством.

Что будет с кредитами, рублём и долларом?

ЦБ РФ в течение уходящего года 5 раз понижал ключевую ставку. Сейчас она равна 6,25% годовых. Это значит, что кредиты станут доступнее и пока стоит повременить с ипотекой. Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» считают, что уже в первом полугодии будущего года жилищные займы подешевеют в среднем до 9% годовых. Если ЦБ понизит свою ставку до 5,5% — то и до 8,5%.

До 9−10% годовых должны упасть и ставки потребкредитов.
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«Сначала в феврале-марте их понизят крупные банки, затем — все остальные, — прогнозирует профессор Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко. — Но при этом ещё быстрее упадут проценты по депозитам». Если ориентироваться на уровень нынешней ключевой ставки ЦБ, в 2020 г. доходность большинства вкладов в рублях, открываемых менее чем на год, будет ограничена 4−5%.

А что будет с рублём? «Цены на нефть сейчас высокие, и девальвация российского рубля в ближайшей перспективе маловероятна. Ослабить его способно усиление санкционного давления Запада, но не сильно. Если не будет шоковых новостей из-за рубежа, то курс нашей нацвалюты после Нового года останется на текущих уровнях в узком диапазоне 62,5−63 руб. за доллар США, — полагает эксперт по фондовому рынку “БКС Брокер” Михаил Зельцер. — По опросу управляющих активами, который недавно провела американская компания “Блумберг”, в 2020 г. рубль будет одной из самых устойчивых мировых валют. И мы тоже склоняемся к такому выводу. По нашему прогнозу, цены на нефть, скорее всего, продолжат расти. Ориентир на 2020 г. — около 70 долл. за баррель марки Brent, что окажет благоприятное воздействие на стабильность рубля».

Грозит ли нам кризис?

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В будущем году наша экономика должна расти быстрее, чем в нынешнем. Минфин РФ обещает плюс 1,7−2% против роста в 1,3%, который ожидается по итогам уходящего года. Оживлению поспособствует увеличение госрасходов на национальные проекты. Но прорыва, увы, всё-таки не произойдёт, на что обращают внимание аналитики, настроенные более пессимистично. «Российский ВВП увеличится в 2020 г. только на 0,9−1,1%, — считает директор центра структурных исследований Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара Алексей Ведев. — Экономика страны стагнирует и сигналов, обещающих быстрое изменение ситуации к лучшему, не посылает».

Однако кризиса аналитики тоже не ждут, прогнозируя, что всё будет стабильно. Правда, на всякий случай оговариваются: если, конечно, не случатся непредсказуемые международные события, которые толкнут вниз цены на нефть, а курс доллара — вверх.

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