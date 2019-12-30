03:06 (мск), источник: Аргументы и факты
Экономике под хвост. Как поведут себя в следующем году цены и доходы
Эксперты «АиФ» рассказали, что новый год обещает хозяйству России и её гражданам.
«Реальный рост пенсий в 2020 г. составит 3%», — сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Откуда взялась эта цифра? С 1 января пенсии проиндексируют на 6,6%, чуть больше половины съест инфляция, и 3% как раз станут реальным ростом размера пенсий. «Но это касается только неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности, — уточняет замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. — Индексацию пенсий работающим отменили в 2016-м и до сих пор не вернули. Пропущенные индексации им возместят только после увольнения с работы, а пока 1 августа 2020 г. сделают перерасчёт с учётом взносов, которые они заплатили в ПФР. Максимальная прибавка составит 250 руб.».
Она состоится 1 апреля и, что примечательно, затронет в том числе работающих чиновников и соцпенсионеров. Для пенсий по гособеспечению отмены индексации работающим не было. И последняя пенсионная индексация в 2020 г. произойдёт с 1 октября на 3,8%. Именно на столько увеличатся пенсии военных и силовиков — тех, кто работал в системе МВД, ФСБ, наркоконтроля, Государственной противопожарной службы, Росгвардии, ФСИН и др.
По прогнозу профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, средняя зарплата «по ведомости» в 2020 г. должна увеличиться примерно на 6%, а реально, за вычетом инфляции, — на 2%. Кому можно ждать прибавки? С 1 января точно поднимутся зарплаты у тех, у кого они привязаны к МРОТ — он вырастет с 11 280 до 12 130 руб. То есть «минималка» прибавится всего на 950 руб., поэтому такая сумма, даже умноженная на 2 или 3, кардинально финансовое положение людей не изменит.
«Рост зарплат бюджетников в 2020 г. составит 5,4%, — ответственно заявил министр финансов Антон Силуанов. — Бюджет составлен так, чтобы инфляционный налог не съедал зарплату. Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние зарплаты по региону, учитель — по средней зарплате».
Посмотрим, как будут выполняться «майские указы» в 2020 г. С 1 октября 2020 г. также запланировано повышение денежного довольствия военных, силовиков и зарплат бюджетников, не упомянутых в «майских указах». Прибавка составит 3,8%.
А вот частный бизнес не гарантирует даже этого. По опросам работодателей, намерение проиндексировать зарплаты высказали всего от 25 до 47% компаний.
«Вот что точно подорожает в следующем году, так это тарифы на коммунальные услуги, — говорит исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — С 1 июля они вырастут в среднем по стране на 4−5%. Наибольшее подорожание будет в Чечне — на 6,5%, в Дагестане,
Что будет с ценами на продукты? На несколько рублей за килограмм подешевеют сахар и свинина. Этих продуктов в России в избытке.
Самым заметным будет рост цен на хлеб дорогих сортов, цены на который не контролируются государством.
ЦБ РФ в течение уходящего года 5 раз понижал ключевую ставку. Сейчас она равна 6,25% годовых. Это значит, что кредиты станут доступнее и пока стоит повременить с ипотекой. Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» считают, что уже в первом полугодии будущего года жилищные займы подешевеют в среднем до 9% годовых. Если ЦБ понизит свою ставку до 5,5% — то и до 8,5%.
«Сначала в
А что будет с рублём? «Цены на нефть сейчас высокие, и девальвация российского рубля в ближайшей перспективе маловероятна. Ослабить его способно усиление санкционного давления Запада, но не сильно. Если не будет шоковых новостей
В будущем году наша экономика должна расти быстрее, чем в нынешнем. Минфин РФ обещает плюс 1,7−2% против роста в 1,3%, который ожидается по итогам уходящего года. Оживлению поспособствует увеличение госрасходов на национальные проекты. Но прорыва, увы,
Однако кризиса аналитики тоже не ждут, прогнозируя, что всё будет стабильно. Правда, на всякий случай оговариваются: если, конечно, не случатся непредсказуемые международные события, которые толкнут вниз цены на нефть, а курс доллара — вверх.