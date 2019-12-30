На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Госпрограмма должна была дать незамедлительный эффект: быстро привести к росту реальных доходов населения, падающих с 2013 года, и сокращению бедности. Однако за полтора года значительных успехов добиться не удалось. Причиной стали внешние и внутренние факторы — замедление роста мировой экономики и неэффективность госуправления. Но в Кремле уверены, что всех поставленных целей можно добиться, главное — провести работу над ошибками и следовать плану. Пауза перед рывком — в материале «Ленты.ру».
Президент России в декабре 2018 года говорил, что нацпроекты должны привести к прорывному росту экономики и качественно улучшить жизнь россиян: «Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться [с помощью нацпроектов], — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение». Путин пояснил, что эффективной и слаженной работе нацпроектов мешают три главные проблемы, которые стали очевидны по итогам 2019 года.
Первая проблема — сбои в перенастройке системы государственного управления, вторая — проблемы механизма финансирования нацпроектов, третья — слабая информированность населения о госпрограмме.
По словам Путина, реализация нацпроектов потребовала от властей России полной перестройки системы госуправления — «практики такой раньше не было». Однако 2019 год показал, что не все федеральные чиновники готовы работать по новым стандартам, что в конечном результате и отразилось на эффективности программы. Речь идет о ситуации, когда чиновникам федерального уровня нужно взаимодействовать с регионами, в которых решается основной массив задач и в которые инвестируются деньги. Однако на практике оказалось, что после подписания соглашения о субсидиях между правительством и регионами и выделения средств «наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными». Путин подчеркнул, что чиновникам обоих уровней нужно продолжать ежедневную совместную работу: «Федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях. Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность работать по-новому и более эффективно всем вместе».
Говоря о финансирования нацпроектов, глава государства указал на «косность» и «негибкость» действующего механизма. В 2019 году на нацпроекты было предусмотрено 1,8 триллиона рублей, однако процедуры бюджетирования оказались громоздкими и забюрократизированными. «Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы никуда не ушли», — сказал Путин.
В результате по состоянию на 20 декабря 2019 года кассовое исполнение нацпроектов составило только 80 процентов, или 1,4 триллиона рублей.
По отдельным нацпроектам цифры и того ниже — 27,3 процента по нацпроекту «Цифровая экономика»; 39,8 процента по нацпроекту «Экология». Путин призвал отладить механизм финансирования госпрограммы.
Кроме того, по словам президента, треть жителей страны просто не знают о вот уже полтора года реализующейся госпрограмме и о субсидиях, которые можно получить в ее рамках. Путин предложил специально выделить деньги на то, чтобы повысить узнаваемость проекта среди людей. Отдельно он выразил неудовлетворенность результатами реализации экономического блока нацпроектов. Предполагалось, что они позволят развить промышленный потенциал России, создать высокотехнологичные производства и в конечном счете увеличить темпы роста ВВП. «Из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, собирались с мыслями, фактически почти год упущен», — сказал президент.
Путин признал определенные успехи по таким направлениям, как «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье и городская среда». Сложности, по его словам, во многом связаны с тем, что программа нацпроектов уникальна и ранее в России не воплощалась.
Эксперты, со своей стороны, настроены в отношении программ оптимистично.
По их словам, 2019 год не стал прорывным, однако все же дает хороший задел на будущее. Поэтому основные позитивные эффекты, которые должна дать реализация государственной программы, еще впереди.
Так, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов указал на то, что нацпроекты меняют приоритеты бюджетных расходов. В них ставка делается прежде всего на инфраструктурные проекты (на них приходится более 40 процентов всех средств): на «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года планируется потратить 6,4 триллиона и 4,8 триллиона рублей соответственно. Хотя ключевое значение этих нацпроектов неочевидно, именно инвестиции в инфраструктуру способны в краткосрочной перспективе разогнать экономику. По данным Международного валютного фонда, например, значительный рост госрасходов на школы превзойдет по экономическому эффекту рост вложений в строительство дорог только через 24 года.
По части инфраструктуры Россия в 2019 году уже показала первые хорошие результаты.
Одним из самых знаковых моментов стал запуск масштабного газопровода «Сила Сибири» по транспортировке газа в Китай.
Более того, в 2019 году были завершены или ощутимо продвинулись в реализации важнейшие инфраструктурные проекты, связанные с дорожной сетью. В конце года в России полностью запустили мегатрассу М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург. Также с одобрения Владимира Путина между двумя главными городами России построят высокоскоростную железнодорожную магистраль. Кроме того, в кабмине наконец согласовали позиции по строительству новой магистрали Москва — Казань, являющейся частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай (является одним из главных проектов «Комплексного плана модернизации инфраструктуры»).
Еще одним знаковым проектом стал мост через реку Лена в Якутии. Проект, который имеет важнейшее социальное и экономическое значение, был под вопросом с 1980-х годов и наконец получил одобрение в 2019-м. Мост не только качественно изменит жизнь левобережной части региона, в том числе Якутска, но и выведет из транспортной изоляции многочисленные месторождения угля и алмазов, которые ранее было нерентабельно разрабатывать. Зачастую именно транспортные издержки российских компаний препятствуют их успешной конкуренции с зарубежным бизнесом.
В Минэкономразвития ожидают значительного эффекта от нацпроектов для экономики России и полагают, что они станут главным драйвером ее роста в ближайшей перспективе. Хотя результаты по итогам 2019 года будут скромными — темпы роста составят всего 1,3 процента по сравнению с 2,3 процента в предшествующем, — уже в 2020-м ситуация начнет меняться.
Согласно базовому (более пессимистичному) сценарию на 2020 год, рост экономики поднимется до 1,7 процента; согласно целевому (более оптимистичному) — до 2 процентов.
А с 2021-го оба сценария предполагают увеличение темпов роста ВВП до трех и более процентов и выход на среднемировые значения.
По словам других экономистов, реализация нацпроектов действительно приведет к росту экономики России, но эффект от них может быть не столь внушительным. Во Всемирном банке в целом согласны с цифрами, которые Минэкономразвития приводит на 2019-й и 2020 годы, и прогнозируют рост российского ВВП на 1,2 процента и 1,6 процента соответственно. Такие сдержанные темпы роста специалисты связывают с медленным запуском нацпроектов и медленным расходованием средств.
Экономисты Всемирного банка убеждены, что в 2021-м рост ВВП составит 1,8 процента, а вовсе не ожидаемые в российском правительстве 3 процента. Влияние же реализации нацпроектов останется ограниченным. В 2018 году в организации говорили, что на заветные темпы роста в 3 процента Россия сможет выйти не раньше 2028 года. Сомневаются в эффективности нацпроектов для экономики и в России. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил сомнения в выходе на 3 процента роста ВВП с 2021 года, а также, как и глава государства, раскритиковал структуру трат.
«Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — сказал Кудрин. У Счетной палаты есть основания сомневаться в эффективности мер. Так, по ее данным, с января по сентябрь 2019 года рост доходов населения составил 0,2 процента, а по итогам года будет только 0,1 процента. Прогнозы же Минэкономразвития по увеличению роста доходов населения до 2,3 процента уже к 2023 году в ведомстве считают завышенными.
Алексей Кудрин считает слишком низкими траты на нацпроекты в области науки, образования и здравоохранения.
С 2019-го по 2024 год траты на эти области в процентах к ВВП будут на том же уровне, что и траты на них в 2013—2018 годах, указал он. «Я не вижу здесь разворота к финансированию человеческого капитала большего, чем это было раньше», — заключил Кудрин.
При этом, по его словам, именно развитие человеческого капитала является залогом роста экономики. Кудрин привел в пример Германию: первая экономика Европы, близкая к России по паритету покупательной способности, в 2018 году попала на первое место в рейтинге ООН по индексу уровня образования. Россия между тем оказалась на 32-м месте. «Если посчитать опять же в сопоставимом выражении, сколько тратится государственных ресурсов в Германии на образование, то там примерно на 1,2 процента ВВП больше, но в расчете на человека… в три раза больше. То есть примерно 1900 долларов, а у нас — примерно 650 долларов по паритету покупательной способности», — сказал Кудрин. Он уверен, что поднять экономику могут именно вложения в образование, здравоохранение и науку — хотя они не дают мгновенного влияния на рост ВВП, такие траты в перспективе позволяют экономике стать инновационной.
Владимир Путин не согласился с мнением главы Счетной палаты о неэффективности уровня трат на образование, здравоохранение и науку. По словам президента, инновации действительно невозможны в стране с плохим здравоохранением и образованием, однако «если бы не нацпроекты, то не было бы этого уровня, который сегодня имеется, мы просто не смогли бы его обеспечить, потому что именно нацпроекты позволили нам направить в эту сферу дополнительные ресурсы». Путин также поставил под сомнение корректность сравнения развивающейся экономики России и развитой экономики Германии.
Владимир Путин подчеркнул, что пересмотра поставленных целевых показателей не будет.
Президент уверен, что заявленных в 2018 году целей все равно удастся достичь: «Национальные проекты — это уникальный инструмент… Ничего подобного по масштабу, по охвату раньше у нас не было… Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня. Нужно — и, что самое главное, можно, мы в состоянии решать задачи такого масштаба».
С президентом согласны эксперты: по их мнению, скромные результаты 2019 года логичны, поскольку все направления нацпроектов находятся в зачаточном состоянии. Однако уже с 2021 года, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, рост ВВП может разогнаться до двух процентов.