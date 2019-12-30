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09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года, передает РБК со ссылкой на подсчеты Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

В список включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в уходящем году разбогател совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на 8,5 миллиарда долларов до 28,2 миллиарда.

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Следом идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост — 6,2 миллиарда, состояние — 22,3 миллиарда) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост — 5,2 миллиарда, состояние — 24,6 миллиарда). Также в пятерке лидеров еще один акционер указанных выше компаний Геннадий Тимченко (рост — 4,3 миллиарда, состояние — 18,2 миллиарда) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,5 миллиарда, состояние — 21,3 миллиарда).

До этого такой же рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее — плюс 7,8 миллиарда долларов за год. В этом рейтинге поменялись местами Михельсон и Алекперов. У первого прибавка к капиталу составила 5,9 миллиарда долларов, у второго — 5,3 миллиарда.

Михельсона Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем 2010-х годов. С начала десятилетия его состояние увеличилось на 22,6 миллиарда долларов.

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