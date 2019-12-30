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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина заявила о заключении мировой с «Газпромом» по штрафу $7,4 млрд

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. По его словам, это открывает путь для заключения договора по транспортировке газа. Речь идет о претензиях Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

Источник: Reuters
Новость
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между “Нафтогазом” и “Газпромом”, к которым стремилась Украина. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — написал господин Лещина в Facebook.

В начале 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 85 млрд гривен за злоупотребление положением монополиста на рынке транзита природного газа Украины.

В декабре 2019 года Россия и Украина сообщили о согласовании параметров нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании всех взаимных претензий по действующим контрактам. Кабмин Украины одобрил мировое соглашение по спору на $7,4 млрд 28 декабря.

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