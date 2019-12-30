Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Научиться терпеть неудачи можно с помощью новой игры Боитесь неудач? Тогда вам очень нужна новая игрушка, которую разработали канадские исследователи
Фоторепортажи
32Самые красивые фотографии 2019 года
14Католики всего мира встретили Рождество
19:11 (мск), источник: RNS

Росстат назвал число бедных россиян

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в третьем квартале текущего года, согласно предварительным данным, снизилась по сравнению со вторым кварталом на 1 млн человек и составила 17,6 млн человек, следует из данных Росстата.

Источник: РИА "Новости"

В третьем квартале прошлого года данный показатель составлял 18,3 млн человек.

Согласно данным ведомства, доля бедного населения России сократилась в третьем квартале на 0,7 п.п. по сравнению со вторым кварталом и составила 12%.
Новость
Доля россиян с кредитами в четырех и более банках удвоилась за пять лет

В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.

Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова напомнила, что правительство ставило цель по снижению доли бедных граждан в России на 1,5 п.п. в 2019 году. По ее мнению, без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в четвертом квартале текущего года это малореалистично.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина от 2018 года, к 2024 году уровень бедности в России должен быть снижен вдвое.

Читайте также
Путин о медленном росте доходов россиян: не может не вызывать беспокойство
Во время загрузки произошла ошибка.
26 августа© Ньюстюб
 Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
На Украине назвали одну из основных причин присоединения Крыма к России
Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания
Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь
К берегам Японии прибило «корабль-призрак»
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманных
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой соцсетей
Фотогалерея: самые красивые и интересные снимки 2019 года
Здоровье
5 смертельных опасностей новогодней ночи Зимние каникулы — это не только волшебное, но и самое рискованное время года.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко» Актриса пришла в студию к Андрею Малахову
Авто
Кабмин утвердил правила ведения госреестра транспортных средств Согласно постановлению, в течение полугода МВД и Минкомсвязь должны обеспечить возможность получения гражданами сведений из реестра через личный кабинет на портале госуслуг
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
Дети
Анну Курникову подозревают в беременности Теннисистка попала в объективы папарацци
Леди
С чем носить полушубок и короткое платье: 3 лучших образа Рассказываем, где искать интересные елки для детей и самые большие скидки на распродажах.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
5 приемов, которые остановят старость
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь