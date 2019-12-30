Росстат назвал число бедных россиян

В третьем квартале прошлого года данный показатель составлял 18,3 млн человек.
Согласно данным ведомства, доля бедного населения России сократилась в третьем квартале на 0,7 п.п. по сравнению со вторым кварталом и составила 12%.
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны. В январе-сентябре 2018 года данный показатель составлял 19,1 млн человек или 13% населения.
Ранее зампред Счетной палаты Галина Изотова напомнила, что правительство ставило цель по снижению доли бедных граждан в России на 1,5 п.п. в 2019 году. По ее мнению, без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в четвертом квартале текущего года это малореалистично.
Согласно майскому указу президента России Владимира Путина от 2018 года, к 2024 году уровень бедности в России должен быть снижен вдвое.