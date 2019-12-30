Bloomberg рассказал о «головной боли» украинских чиновников из-за укрепления гривны

Укрепление гривны осложнило для правительства Украины работу с финансами и стало «головной болью» для бюджета страны, пишет Bloomberg. Произошедший в этом году рост украинской валюты на 16,5% по отношению к доллару помог сдержать инфляцию и остановил многих из тех, кто собирался искать более высокую зарплату за границей. Но в то же время он снизил доходы страны от экспорта, отмечает агентство.
Бюджет на 2019 год власти планировали исходя из того, что один доллар будет стоить 28,2 гривны, напоминает Bloomberg. Затем прогноз был изменен — правительство ожидало цены в 26,4 гривны за доллар. В итоге в понедельник доллар стоил 23,8 гривны, а разрыв в ожидавшихся и полученных экспортных доходах составил $1,6 млрд.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова убеждает парламент, что такие проблемы с достижением нужных показателей «полностью находятся под контролем» и не приведут к сокращению государственных расходов, указывает агентство.
Однако есть и те, кто считает уменьшение трат неизбежным. «У правительства нет другого пути» из-за финансовых обязательств Украины перед Международным валютным фондом, сказал Bloomberg директор по вопросам экономических исследований компании Case Ukraine Дмитрий Боярчук. Эксперт прогнозирует, что дефицит доходов в этом году составит 0,7% ВВП. Чтобы снизить давление на бюджет, в следующем году власти могут отложить финансирование некоторых инфраструктурных проектов, считает он.
Укрепление гривны обусловлено желанием иностранных инвесторов приобрести высокодоходные государственное облигации, отмечает Bloomberg. В неспособности ограничить рост валюты союзники президента Владимира Зеленского винят украинский Центробанк, сохраняющий высокую ключевую ставку (13,5%). Регулятор указывает, что слишком быстрое ее сокращение приведет к потере контроля над экономическим ростом.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на прошлой неделе сообщил о пересмотре макроэкономического прогноза и подготовке скорректированного проекта бюджета на следующий год, напоминает Bloomberg. Министерство финансов Украины на запрос агентства не ответило.