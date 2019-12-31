11:52 (мск), источник: Известия
В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году
Российские эксперты обсудили с «Известиями» ближайшее будущее отечественной валюты.
Рубль в 2019 году пережил один из лучших периодов в своей истории. Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.
Мнения российских аналитиков на этот счет — в материале «Известий».
В начале прошлого года американский доллар стоил 69,5 рубля. В первом полугодии относительно благоприятная конъюнктура позволила российской валюте существенно подняться в цене, однако летом большинство аналитиков, как отечественных, так и зарубежных, предсказывали либо возвращение курса к уровням января, либо как минимум падение на 4−5%.
Во втором полугодии рубль оказался под тройным ударом.
Тем не менее рубль продемонстрировал завидную крепость и под конец года подрос еще на несколько процентов. Российская валюта оказалась самой быстрорастущей в текущем году среди всех денежных единиц крупных стран. Более того, ожидаемая волатильность рубля оказалась самой низкой с 2008 года — а стабильность валюты для устойчивости экономики в целом важнее ее курса. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, эта ситуация была вызвана значительным притоком капитала в страну.
Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях.
— Я думаю, курс рубля может сильно меняться. Первое полугодие выглядит для рубля достаточно позитивным, что предвещает как раз и движение курса в последние две недели.
Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и западными странами, а также в целом положительный настрой относительно развивающихся рынков. Не последнюю роль сыграет тот факт, что торговые войны сходят на нет.
Во втором полугодии ожидается рост внимания к выборам в США. Не факт, что для России эти события будут развиваться по позитивному сценарию. Пока российский рынок закладывает в курс доллара тот факт, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
— Несмотря на то что уходящий год стал достаточно неплохим для рубля, 2020-й на фоне сложных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и стартующей президентской гонки в США может принести повышенную волатильность на мировые финансовые и сырьевые рынки, что станет фактором нестабильности для российской валюты, курс которой может колебаться в диапазоне 60−67 по отношению к американскому доллару.
Сейчас одним из основных сдерживающих факторов укрепления курса рубля
— Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Доллар опустится в ближайшие месяцы ниже 60 рублей и до лета закрепится на уровнях вблизи или вокруг этой круглой отметки. Наиболее вероятный коридор для евро, а не для доллара, как раньше, — в новом году от 65 до 70 рублей.
Здесь европейская валюта будет находиться чаще, ну, а короткие прорывы чуть выше или ниже границ этого коридора в обе стороны возможны, но ненадолго.
Главное, что поддержит рубль — увы, не экономика. Нацпроекты заработают нескоро, а у большинства частных компаний после повышения НДС стало еще меньше свободных денег, чтобы рисковать и расширяться в условиях, когда большинство семей сосредоточены на экономии, а у кого возможностей побольше — на накоплении. Инвестировать в рублевые активы крупные фонды и банки, в том числе и иностранные, будут по другим причинам.
Торговый конфликт между США и Китаем ослаб, а переговоры по «большой сделке» продлятся еще много месяцев. Это поддержит в целом так называемые вложения в риски, к которым финансовый мир в полной мере относит вложения в развивающиеся экономики. А на сегодняшний день Россия — одна из самых привлекательных целей для вложений. Внешний долг у нашей страны по отношению к ВВП — один из самых низких в мире. Подушка безопасности в виде резервов — полтриллиона евро, то есть инвестиции хорошо подстрахованы. Угрозы серьезных санкций отодвинуты, американская предвыборная битва будет вращаться вокруг совсем другой темы: вокруг бесконечных попыток импичмента Трампу.
От нефти рубль почти отвязали: ни $70, ни $55 за баррель рубль в 2019 году не затронули, так как при дешевой нефти Минфин для компенсации скупает намного меньше валюты.
Инфляция вышла на разумный уровень. Так почему бы инвесторам в таких условиях не вкладываться и дальше и в «голубые фишки» российского фондового рынка, которые растут вслед за западными, и, главное, в бумаги российского госдолга, когда доходность по нашим ОФЗ до сих пор дает свыше 6% годовых по сравнению с 3,5% в Китае, с отрицательными ставками в Европе или с 1,5−2% в год по долларовым облигациям?
— Предстоящий 2020 год не позволит рублю почивать на лаврах после неожиданного успеха уходящего года. Во многом укрепление на 10,5% против доллара и на 12,5% против евро объясняется низкой базой предыдущего года (в 2018-м доллар и евро выросли против рубля на 16,8% и 14,6% соответственно), а также следствием благоприятного стечения обстоятельств, которые поддержали позитивные настроения на мировых рынках и продлили период притока капитала в Россию иностранных инвесторов. В 2020 году Банк России может опустить ключевую ставку до 6,0% и воздержаться от дальнейшего смягчения монетарной политики, что заставит нерезидентов тщательно взвешивать за и против в отношении новых покупок рублевых активов.
Так, ситуация на мировых рынках может претерпеть изменения
из-завозможного разочарования от отсутствия подлинного «прорыва» в торговой войне США и Китая.
При сохранении противоречий двух стран это может создать предпосылки ее возобновления после выборов президента США в ноябре. Многое для рубля будет зависеть и от судьбы сделки ОПЕК+ после I квартала 2020 года — не стоит исключать ее продления только до середины года с последующим сворачиванием ограничений нефтедобычи в случае выхода добычи сланцевой нефти на плато.
В начале 2020 года при сохранении текущего