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11:52 (мск), источник: Известия

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Российские эксперты обсудили с «Известиями» ближайшее будущее отечественной валюты.

ЦБ: $ 61.9057   -0.13 € 69.3406   +0.31 ММВБ: $ 61.9850   -0.05 € 69.4650   +0.15
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Рубль в 2019 году пережил один из лучших периодов в своей истории. Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.

Сможет ли рубль удержать свои позиции в следующем году при, возможно, еще менее благоприятной конъюнктуре или нас ждет новая девальвация?

Мнения российских аналитиков на этот счет — в материале «Известий».

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В начале прошлого года американский доллар стоил 69,5 рубля. В первом полугодии относительно благоприятная конъюнктура позволила российской валюте существенно подняться в цене, однако летом большинство аналитиков, как отечественных, так и зарубежных, предсказывали либо возвращение курса к уровням января, либо как минимум падение на 4−5%.

Во втором полугодии рубль оказался под тройным ударом. Во-первых, на него давила негативная мировая экономическая конъюнктура, связанная с торговыми войнами и плохими новостями из Германии и Китая, где рост ВВП и промпроизводства существенно замедлился. Во-вторых, цена на нефть достигла пика в $75 за баррель марки Brent весной и c тех пор в основном балансировала в диапазоне в $60−65. В-третьих, начиная с июня Банк России начал довольно агрессивно снижать ставку, опустив ее в итоге на полтора процентных пункта, до 6,25%. Ко всему прочему, можно добавить пусть и не слишком выраженное, но всё же укрепление доллара по сравнению с остальными валютами.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тем не менее рубль продемонстрировал завидную крепость и под конец года подрос еще на несколько процентов. Российская валюта оказалась самой быстрорастущей в текущем году среди всех денежных единиц крупных стран. Более того, ожидаемая волатильность рубля оказалась самой низкой с 2008 года — а стабильность валюты для устойчивости экономики в целом важнее ее курса. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, эта ситуация была вызвана значительным притоком капитала в страну.

Сможет ли рубль и в следующем году демонстрировать позитивную динамику или внешние и внутренние обстоятельства приведут к новому падению отечественной валюты?

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:

— Я думаю, курс рубля может сильно меняться. Первое полугодие выглядит для рубля достаточно позитивным, что предвещает как раз и движение курса в последние две недели.

Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и западными странами, а также в целом положительный настрой относительно развивающихся рынков. Не последнюю роль сыграет тот факт, что торговые войны сходят на нет.

Во втором полугодии ожидается рост внимания к выборам в США. Не факт, что для России эти события будут развиваться по позитивному сценарию. Пока российский рынок закладывает в курс доллара тот факт, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Но если будут просматриваться какие-то угрозы к реализации такого сценария, то к концу года курс вернется в интервал от 65 до 70 рублей за доллар.
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Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»:

— Несмотря на то что уходящий год стал достаточно неплохим для рубля, 2020-й на фоне сложных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и стартующей президентской гонки в США может принести повышенную волатильность на мировые финансовые и сырьевые рынки, что станет фактором нестабильности для российской валюты, курс которой может колебаться в диапазоне 60−67 по отношению к американскому доллару.

Сейчас одним из основных сдерживающих факторов укрепления курса рубля по-прежнему остается бюджетное правило, в рамках которого российский регулятор по поручению Минфина в значительных объемах направляет так называемые излишки от нефтегазовых доходов бюджета на покупку иностранной валюты на открытом рынке, и до тех пор пока оно будет в действии, рубль будет слабо коррелировать с ценой на нефть, торгуясь в рамках дозволенного монетарными властями диапазона.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade:

— Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

Доллар опустится в ближайшие месяцы ниже 60 рублей и до лета закрепится на уровнях вблизи или вокруг этой круглой отметки. Наиболее вероятный коридор для евро, а не для доллара, как раньше, — в новом году от 65 до 70 рублей.

Здесь европейская валюта будет находиться чаще, ну, а короткие прорывы чуть выше или ниже границ этого коридора в обе стороны возможны, но ненадолго.

Инфографика
Сколько денег выделят на нацпроекты?

Главное, что поддержит рубль — увы, не экономика. Нацпроекты заработают нескоро, а у большинства частных компаний после повышения НДС стало еще меньше свободных денег, чтобы рисковать и расширяться в условиях, когда большинство семей сосредоточены на экономии, а у кого возможностей побольше — на накоплении. Инвестировать в рублевые активы крупные фонды и банки, в том числе и иностранные, будут по другим причинам.

Торговый конфликт между США и Китаем ослаб, а переговоры по «большой сделке» продлятся еще много месяцев. Это поддержит в целом так называемые вложения в риски, к которым финансовый мир в полной мере относит вложения в развивающиеся экономики. А на сегодняшний день Россия — одна из самых привлекательных целей для вложений. Внешний долг у нашей страны по отношению к ВВП — один из самых низких в мире. Подушка безопасности в виде резервов — полтриллиона евро, то есть инвестиции хорошо подстрахованы. Угрозы серьезных санкций отодвинуты, американская предвыборная битва будет вращаться вокруг совсем другой темы: вокруг бесконечных попыток импичмента Трампу.

От нефти рубль почти отвязали: ни $70, ни $55 за баррель рубль в 2019 году не затронули, так как при дешевой нефти Минфин для компенсации скупает намного меньше валюты.

Инфляция вышла на разумный уровень. Так почему бы инвесторам в таких условиях не вкладываться и дальше и в «голубые фишки» российского фондового рынка, которые растут вслед за западными, и, главное, в бумаги российского госдолга, когда доходность по нашим ОФЗ до сих пор дает свыше 6% годовых по сравнению с 3,5% в Китае, с отрицательными ставками в Европе или с 1,5−2% в год по долларовым облигациям?

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами:

— Предстоящий 2020 год не позволит рублю почивать на лаврах после неожиданного успеха уходящего года. Во многом укрепление на 10,5% против доллара и на 12,5% против евро объясняется низкой базой предыдущего года (в 2018-м доллар и евро выросли против рубля на 16,8% и 14,6% соответственно), а также следствием благоприятного стечения обстоятельств, которые поддержали позитивные настроения на мировых рынках и продлили период притока капитала в Россию иностранных инвесторов. В 2020 году Банк России может опустить ключевую ставку до 6,0% и воздержаться от дальнейшего смягчения монетарной политики, что заставит нерезидентов тщательно взвешивать за и против в отношении новых покупок рублевых активов.

Так, ситуация на мировых рынках может претерпеть изменения из-за возможного разочарования от отсутствия подлинного «прорыва» в торговой войне США и Китая.

При сохранении противоречий двух стран это может создать предпосылки ее возобновления после выборов президента США в ноябре. Многое для рубля будет зависеть и от судьбы сделки ОПЕК+ после I квартала 2020 года — не стоит исключать ее продления только до середины года с последующим сворачиванием ограничений нефтедобычи в случае выхода добычи сланцевой нефти на плато.

Приток капитала сыграл ключевую роль в укреплении рубля в этом году.

В начале 2020 года при сохранении текущего статус-кво национальная валюта способна переписать рекорды 2019-го. Однако это уже станет вызывать озабоченность на правительственном уровне, что может подтолкнуть к принятию мер по ее ослаблению. В то же время вероятное ослабление против доллара и евро может быть нивелировано полученными процентами по депозитам и облигациям, которые в отличие от большинства стран дают реальный доход с учетом.

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