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06:16 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам с 1 января вновь ограничат максимальный размер долга

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России с первого января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1 процент, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива «займам до зарплаты».

Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева заявила РИА Новости, что уже принятые ограничения привели к уменьшению количества игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв условий между «займами до зарплаты» и займами в сегменте installments, то есть крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.

«Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг. После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бОльшие суммы. В дальнейшем мы ожидаем, что этот процесс продолжится», — сказала она.

При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку «предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет», подчеркнула Стратьева.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ноябре сообщил, что регулятор пока не планирует новых ужесточений на микрофинансовом рынке, а влияние уже вступивших в силу изменений оценит во второй половине 2020 года.

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