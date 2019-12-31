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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года.

Источник: РИА "Новости"

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Тем не менее при базовом объеме прокачки в 225 млрд кубометров «Газпром» заплатит $7,2 млрд, что примерно соответствует уровню тарифа в контракте от 2009 года. Если же объем транзита окажется больше 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах, «Газпром» будет платить за него по повышенному тарифу. Накануне стороны также подписали мировое соглашение, урегулировав все споры в арбитражах и со стороны антимонопольного регулятора Украины.

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет. Как и заявлялось ранее, транзит газа в 2020 году составит не менее 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — не менее чем по 40 млрд кубометров.

Стороны подписали два соглашения: межоператорское (interconnection agreement) между компанией «Оператор ГТС Украины» и «Газпромом», а также и договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Уровень тарифа на транзит стороны не раскрывают, а оценки дохода от нового контракта сильно разнятся. Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что страна получит «как минимум более $7 млрд». Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пояснил, что в договоренностях закреплен принцип «качай или плати», но при этом остается опция дополнительных объемов транзита с большей гибкостью бронирования, «которые будут оплачиваться по более высокому тарифу». По информации Витренко, контракт о транзите даст Украине за пять лет гарантированно не менее $7,2 млрд. Если исходить из этих оценок, то тариф будет близок к текущему — около $32 за тысячу кубометров за прокачку от Суджи на российско-украинской границе до Словакии.

Но премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ежегодные доходы Украины от транзита будут гораздо выше — $2−3 млрд. Той же оценки в $2−3 млрд придерживается глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Вероятно, в своих оценках они исходят из объема прокачки по состоянию на 2019 год — более 90 млрд кубометров.

31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили состоявшийся 29 декабря обмен пленными в Донбассе и подписанный газовой контракт. Они подчеркнули важность достигнутых газовых договоренностей, выразили надежду на скорое прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, высказались «за развитие российско-украинских отношений в 2020 году» и поздравили друг друга с новогодними праздниками.

Итоговый раунд газовых переговоров стартовал 26 декабря. Ранее, 20 декабря, Москва и Киев объявили о подписании протокола о договоренностях по продлению транзита еще на пять лет — текущий контракт истекает 1 января 2020 года, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом» как по старому контракту на транзит и поставку газа от 2009 году, так и по новым спорам. В частности, стороны договорились об отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против российской компании на Украине. 27 декабря «Газпром» сообщил, что выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Татьяна Дятел

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