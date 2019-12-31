16:29 (мск), источник: Forbes
ЦБ назвал уровень инфляции в России за 2019 год. Он оказался одним из самых низких в истории
В 2019 году инфляция в России составила 3%, сообщил ЦБ. Это на один процентный пункт ниже таргета регулятора.
По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, что на один процентный пункт ниже таргета регулятора (4%), следует из данных на сайте ЦБ.
Чуть позже данные об инфляции появились на сайте Росстата. «По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2019 года составит 100,4%, с начала года — 103,0% (в декабре 2018 года — 100,8%, с начала года — 104,3%)», — сказано в сообщении статистического ведомства.
Ниже, чем в 2019 году, инфляция была только по итогам 2017-го (2,5%). В прошлом году инфляция составила 4,3%.
Ранее Минэкономразвития России прогнозировало, что по итогам года инфляция будет на уровне 3−3,1%, а в январе замедлится до 2,5−2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Глава министерства Максим Орешкин также говорил, что в 2019 году инфляция в России опустится до 3%, а в I квартале 2020 года — до 2,5% или ниже.
На прошлой неделе ЦБ выпустил доклад о
Клара Минак