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31 декабря 2019, источник: Интерфакс

Москва и Минск договорились о цене на газ — но лишь на два зимних месяца

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в последние часы уходящего года подписали протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года, сообщили журналистам в «Газпроме».

Источник: gazprom.ru

Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО «Газпром» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года.

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с “Газпром трансгаз Беларусь”, продлевающие их до 2021 года», — сообщили в российской компании.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, поясняет «Газпром».
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Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.
Ранее во вторник состоялся почти часовой разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

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