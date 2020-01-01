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03:55 (мск), источник: ТАСС

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/ — В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей.

Источник: Reuters

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится в России с 1 января 2020 года на 7,5% и составит 12 130 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

В 2019 году МРОТ составлял 11 280 рублей. При этом, с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, рост МРОТ в 2020 году составит от 850 рублей в центральных и южных регионах страны до 2 550 рублей в регионах Дальневосточного федерального округа.

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По оценке Минтруда, повышение МРОТ коснется порядка 3,2 млн человек, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях. Объем расходов бюджетов всех уровней для повышения минимального размера оплаты труда составит в 2020 году 20,9 млрд рублей, 5,8 млрд рублей из которых будет выделено из федерального бюджета.

МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. Работодатель не вправе платить меньше, за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, от МРОТ зависит размер больничных, пособий по беременности и родам для тех, у кого отсутствовал заработок либо он был ниже МРОТ.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в связи с ростом МРОТ составит 4,8 тыс. рублей в 2020 году. В 2019 году размер этого пособия составлял 4,5 тыс. рублей. Минимальное пособие по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличивается до 55 тыс. рублей против 52 тыс. рублей в 2019 году. Размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном увеличивается до 398 рублей против 370 рублей годом ранее.

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