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02:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты — это стало следствием повышения акцизов с 1 января 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Закон о повышении акцизов на вино был принят и подписан президентом в сентябре. Новая величина акцизов установлена на уровне 31 рубля за литр вина (в 2021 году вырастет до 32 рублей, в 2022-м — до 33), 40 рублей за литр игристого вина (в 2021 году — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля). Сейчас величина акцизов равняется 18 и 36 рублям за литр соответственно.

Акцизы на напитки крепостью выше 40 градусов выросли до 544 рублей за литр вместо прежних 523.

Акцизы на табачные изделия выросли на четыре процента — до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости. Последняя исчисляется исходя из розничной цены.

Также выросли акцизы на электронные сигареты и системы нагревания табака — до 50 рублей за штуку. Жидкости для них теперь облагаются налогом в размере 13 рублей за миллилитр.

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