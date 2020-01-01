ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Сервис также может стать платным и для обычных пользователей — некоторые банки ужe заявили o намерении установить комиссию зa переводы в СБП, передает ТАСС.
При этом генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП) Владимир Комлев заявил, что многие банки могут отказаться от комиссии, чтобы привлечь и не потерять клиентов.
Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Однако оплата по QR-коду СБП оказалась невостребованной. Почти за год работы системы зафиксировано только несколько десятков случаев использования кода.
Сбербанк России, крупнейшая в стране кредитная организация, пока не присоединился к СБП, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. За несвоевременное подключение он уже получил несколько штрафов. Частично подключиться к СБП банк может к концу марта.