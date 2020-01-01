Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство компании и признал наложенный властями штраф неправомерным.
Отдел Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) наложил штраф на ExxonMobil за нарушение санкций, связанных с ситуацией на Украине, еще в 2017 году. Руководителей дочерних компаний заподозрили в том, что они «вели бизнес с лицами, внесенными в американский черный список», в период с 14 по 23 мая 2014 года.
Санкции против России были введены Соединенными Штатами и рядом стран Евросоюза весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Они включают ограничения финансового и технического характера.