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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас отменил штраф в размере двух миллионов долларов (123,8 миллиона рублей) нефтегазовой компании ExxonMobil, который ей назначили американские власти за нарушение санкций против России.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство компании и признал наложенный властями штраф неправомерным.

Отдел Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) наложил штраф на ExxonMobil за нарушение санкций, связанных с ситуацией на Украине, еще в 2017 году. Руководителей дочерних компаний заподозрили в том, что они «вели бизнес с лицами, внесенными в американский черный список», в период с 14 по 23 мая 2014 года.

Санкции против России были введены Соединенными Штатами и рядом стран Евросоюза весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Они включают ограничения финансового и технического характера.

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