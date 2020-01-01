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12:57 (мск), источник: Российская газета

Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите

По новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» прошли поставки первых кубометров газа из России в Евросоюз, заявило ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Источник: Reuters

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту», — говорится в сообщении ОГТСУ на странице в Facebook.

ГТС работает в штатном режиме, добавили в компании.

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ОГТСУ с 1 января 2020 года стало новым оператором газотранспортной системы Украины. Ранее эти функции выполнял «Укртрансгаз».

Переговоры о продолжении транзита российского газа проходили в течение пяти дней в Вене и завершились 31 декабря. В этот день истекал срок предшествующего договора о транзите, который был заключен на десять лет. Была реальной угроза, что стороны не смогут договориться об условиях транзита.

Новый контракт подписан сроком на пять лет. В 2020 году предполагается прокачать через ГТС Украины 65 миллиардов кубометров газа, а в каждые из последующих четырех лет — по 40 миллиардов. При этом «Газпром» и «Нафтогаз» отказались от всех исков, по которым еще не приняты окончательные решения судом. Будет снят арест с активов и денежных средств «Газпрома». Но по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» обязали выплатить украинской стороне 2,9 миллиарда долларов, что и было сделано 27 декабря 2019 года.

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