Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту», — говорится в сообщении ОГТСУ на странице в Facebook.
ГТС работает в штатном режиме, добавили в компании.
ОГТСУ с 1 января 2020 года стало новым оператором газотранспортной системы Украины. Ранее эти функции выполнял «Укртрансгаз».
Переговоры о продолжении транзита российского газа проходили в течение пяти дней в Вене и завершились 31 декабря. В этот день истекал срок предшествующего договора о транзите, который был заключен на десять лет. Была реальной угроза, что стороны не смогут договориться об условиях транзита.
Новый контракт подписан сроком на пять лет. В 2020 году предполагается прокачать через ГТС Украины 65 миллиардов кубометров газа, а в каждые из последующих четырех лет — по 40 миллиардов. При этом «Газпром» и «Нафтогаз» отказались от всех исков, по которым еще не приняты окончательные решения судом. Будет снят арест с активов и денежных средств «Газпрома». Но по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» обязали выплатить украинской стороне 2,9 миллиарда долларов, что и было сделано 27 декабря 2019 года.