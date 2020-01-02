«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Как пояснил Коболев, «с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа», украинские законы еще не соответствуют европейским. По его словам, «Газпром» не был готов брать на себя риски, из-за чего их взял на себя «Нафтогаз».
Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса.
Андрей Коболевглава «Нафтогаза» (цитата по «РИА Новости»)
«Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Тем не менее при базовом объеме прокачки в 225 млрд кубометров «Газпром» заплатит $7,2 млрд, что примерно соответствует уровню тарифа в контракте от 2009 года.