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07:31 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве. Одним из ключевых условий для продолжения транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.

Источник: Reuters

Как пояснил Коболев, «с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа», украинские законы еще не соответствуют европейским. По его словам, «Газпром» не был готов брать на себя риски, из-за чего их взял на себя «Нафтогаз».

Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса.
Андрей Коболев
глава «Нафтогаза» (цитата по «РИА Новости»)

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года. По оценке украинской стороны, в эти пять лет транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Тем не менее при базовом объеме прокачки в 225 млрд кубометров «Газпром» заплатит $7,2 млрд, что примерно соответствует уровню тарифа в контракте от 2009 года.

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