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21:32 (мск), источник: РИА Новости

Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air заняли второе и третье место соответственно, говорится в сообщении портала AirlineRatings.com, составившего данный рейтинг.

Источник: РИА Новости

Авиакомпании оценивались по нескольким факторам, в том числе по сроку эксплуатации самолетов, количеству авиакатастроф и серьезных аварий, проверкам со стороны авиавластей, рентабельности и другим критериям.

Австралийская авиакомпания, как отмечают составители рейтинга, лидирует по показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Кроме того, Qantas применяет системы мониторинга двигателей в режиме реального времени, чтобы выявлять неполадки до того, как они приводят к серьезным проблемам воздушного судна.

Помимо Qantas, в двадцатку самых безопасных перевозчиков вошли такие авиакомпании, как Air New Zealand, EVA Air, Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.

Кроме того, на сайте также представлена десятка самых безопасных низкобюджетных перевозчиков в мире. В нее попали авиакомпании Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, WestJet и Wizz. Все эти лоукостеры прошли аудит эксплуатационной безопасности на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

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