Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний

Авиакомпании оценивались по нескольким факторам, в том числе по сроку эксплуатации самолетов, количеству авиакатастроф и серьезных аварий, проверкам со стороны авиавластей, рентабельности и другим критериям.
Австралийская авиакомпания, как отмечают составители рейтинга, лидирует по показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Кроме того, Qantas применяет системы мониторинга двигателей в режиме реального времени, чтобы выявлять неполадки до того, как они приводят к серьезным проблемам воздушного судна.
Кроме того, на сайте также представлена десятка самых безопасных низкобюджетных перевозчиков в мире. В нее попали авиакомпании Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, WestJet и Wizz. Все эти лоукостеры прошли аудит эксплуатационной безопасности на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).