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02:31 (мск), источник: Известия

Валовый внутренний прогноз: аналитики рассчитали ВВП и инфляцию на 2020

Среднегодовой курс национальной валюты, по их мнению, составит 64,6 руб./$.

ЦБ: $ 61.9057   +0.00 € 69.3777   +0.04 ММВБ: $ 61.9850   -0.05 € 69.4650   +0.15
Источник: Reuters
Увеличение ВВП на конец наступившего года составит 1,7%, инфляция — 3,4%, а средний курс рубля — 64,6 руб./$. Таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие 14 ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов. По их мнению, экономика вырастет за счет реализации нацпроектов, повышение цен окажется ниже таргета Центробанка из-за падения спроса, а нацвалюта ослабнет во второй половине года вследствие недостаточного притока иностранных инвестиций.

Низкая база и доступные кредиты

Рост ВВП в России в 2020 году будет более динамичным по сравнению с 2019-м и составит 1,7%. Это следует из результатов опроса 14 аналитиков крупнейших финансовых организаций и институтов, который провели «Известия». Самый оптимистичный прогноз по ВВП представили в банке «Открытие»: там ожидают, что по итогам года экономика России вырастет на 2,1%. При этом старший экономист кредитной организации Максим Петроневич отметил, что это произойдет, несмотря на постепенное ухудшение внешнеэкономических условий — снижения цен на нефть и оттока капитала.

Эксперты Сбербанка, Газпромбанка и Ситибанка сошлись на показателе в 2%.
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Главный экономист Ситибанка в России, на Украине и в Казахстане Артём Заигрин пояснил, что ускорение произойдет за счет эффекта низкой базы 2019 года и переноса непотраченных бюджетных средств на 2020 год. А главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин связал динамику ВВП с нацпроектами.

— Ключевым драйвером роста будет выступать реализация национальных проектов. По нашей оценке, их инвестиционная составляющая может добавить 0,6 п.п. в рост экономики, — заявил аналитик.

Увеличение реальных доходов населения, а также розничного кредитования и инвестиционной активности на фоне упрощения доступа к кредитным ресурсам приведут к росту ВВП на 1,9%, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. А эксперты Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Восточный» прогнозируют увеличение валового продукта на 1,7% — в первую очередь благодаря смягчению денежно-кредитной политики. С ними солидарен и научный сотрудник НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

Самый пессимистичный прогноз дали в РАНХиГС. Прирост ВВП по итогам 2020 года снизится до уровня 0,9−1,1%, уверен директор Центра структурных исследований академии Алексей Ведев.

Это будет связано с инерционностью экономической политики, снижением потребительского кредитования и реальных располагаемых доходов, пояснил он.

Ниже таргета

По мнению опрошенных «Известиями» организаций, инфляция на конец года составит 3,4%.

Это выше, чем прогноз, который ЦБ давал на 2019-й: Банк России закладывал диапазон от 2,9% до 3,2% для годовой инфляции, но ниже, чем ожидания Минэкономразвития: ведомство полагало, что она достигнет 3,8%.

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Увеличение бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитной политики в сочетании с высокими инфляционными ожиданиями окажут разогревающее воздействие на уровень роста цен в 2020 году, заявили в Новикомбанке. Там прогнозируют инфляцию на уровне таргета ЦБ — 4%. Аналогичные ожидания у Райффайзенбанка и Ак Барс Банка.

В конце этого года инфляция окажется в промежутке от 3,5% до 4%, заявил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Сдерживающим фактором останется слабость внешнего и внутреннего спроса, отметил он. Рост цен не разгонится больше чем на 3,4% из-за устойчивого курса рубля в начале года, стабильности цен на бензин и большого предложения на рынке товаров, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка.

По мнению Сергея Коныгина из Газпромбанка, в первой половине года темпы роста цен замедлятся до 2,5% на фоне высокой базы 2019-го. Это будет временное явление, летом ожидается восстановление потребительской активности на фоне продолжения роста заработных плат. В результате инфляция по итогам года составит 3,5%, отметил аналитик.

Темпы роста цен в 2020 году могут снизиться до уровня 2,5−3%, несмотря на снижение ставок, которое в целом подстегнёт макроэкономику, считает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. А Алексей Ведев прогнозирует инфляцию в коридоре от 2% до 3%.

Укрепление и падение

Среднегодовой курс рубля к доллару составит 64,6, следует из консенсус-прогноза.

Наиболее оптимистичные ожидания у банка «Восточный»: при стабильной нефти и умеренном росте экономики курс нацвалюты останется в диапазоне 60−65 руб./$.

При этом рубль укрепится в начале года и вернется к верхней границе во второй его половине, заявил Константин Кочергин. Основным риском для российской валюты останутся санкции, подчеркнул он.

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Схожий тренд предрекают и в ПСБ. В первой половине года рубль будет укрепляться на фоне внешнеторгового профицита и сохранения интереса инвесторов к вложениям в российские активы, заявил Денис Попов. Во второй половине года спекулятивный интерес к ним снизится, что обеспечит умеренное ослабление рубля. В результате средний курс национальной валюты составит 64,8 руб./$.

В 2020 году сократится приток капитала на российский долговой рынок из-за меньшего потенциала снижения ключевой ставки ЦБ в сравнении с 2019 годом, отметил Кирилл Соколов. Кроме того, укрепление рубля будет сдерживаться покупками Минфина в рамках бюджетного правила. Таким образом, курс нацвалюты к доллару сложится вблизи отметки 64 руб./$, считает он.

Несмотря на то что ввод новых санкций маловероятен, нестабильный внешний фон, связанный с торговым противостоянием США и Китая, не будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты, подчеркнул директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Курс российской денежной единицы будет в диапазоне 65−67 руб./$.

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