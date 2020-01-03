02:31 (мск), источник: Известия
Валовый внутренний прогноз: аналитики рассчитали ВВП и инфляцию на 2020
Среднегодовой курс национальной валюты, по их мнению, составит 64,6 руб./$.
Рост ВВП в России в 2020 году будет более динамичным по сравнению с 2019-м и составит 1,7%. Это следует из результатов опроса 14 аналитиков крупнейших финансовых организаций и институтов, который провели «Известия». Самый оптимистичный прогноз по ВВП представили в банке «Открытие»: там ожидают, что по итогам года экономика России вырастет на 2,1%. При этом старший экономист кредитной организации Максим Петроневич отметил, что это произойдет, несмотря на постепенное ухудшение внешнеэкономических условий — снижения цен на нефть и оттока капитала.
Главный экономист Ситибанка в России, на Украине и в Казахстане Артём Заигрин пояснил, что ускорение произойдет за счет эффекта низкой базы 2019 года и переноса непотраченных бюджетных средств на 2020 год. А главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин связал динамику ВВП с нацпроектами.
— Ключевым драйвером роста будет выступать реализация национальных проектов. По нашей оценке, их инвестиционная составляющая может добавить 0,6 п.п. в рост экономики, — заявил аналитик.
Увеличение реальных доходов населения, а также розничного кредитования и инвестиционной активности на фоне упрощения доступа к кредитным ресурсам приведут к росту ВВП на 1,9%, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. А эксперты Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Восточный» прогнозируют увеличение валового продукта на 1,7% — в первую очередь благодаря смягчению
Это будет связано с инерционностью экономической политики, снижением потребительского кредитования и реальных располагаемых доходов, пояснил он.
Это выше, чем прогноз, который ЦБ давал на 2019-й: Банк России закладывал диапазон от 2,9% до 3,2% для годовой инфляции, но ниже, чем ожидания Минэкономразвития: ведомство полагало, что она достигнет 3,8%.
Увеличение бюджетных расходов и смягчение
В конце этого года инфляция окажется в промежутке от 3,5% до 4%, заявил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Сдерживающим фактором останется слабость внешнего и внутреннего спроса, отметил он. Рост цен не разгонится больше чем на 3,4%
По мнению Сергея Коныгина из Газпромбанка, в первой половине года темпы роста цен замедлятся до 2,5% на фоне высокой базы 2019-го. Это будет временное явление, летом ожидается восстановление потребительской активности на фоне продолжения роста заработных плат. В результате инфляция по итогам года составит 3,5%, отметил аналитик.
Темпы роста цен в 2020 году могут снизиться до уровня 2,5−3%, несмотря на снижение ставок, которое в целом подстегнёт макроэкономику, считает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. А Алексей Ведев прогнозирует инфляцию в коридоре от 2% до 3%.
Среднегодовой курс рубля к доллару составит 64,6, следует из
При этом рубль укрепится в начале года и вернется к верхней границе во второй его половине, заявил Константин Кочергин. Основным риском для российской валюты останутся санкции, подчеркнул он.
Схожий тренд предрекают и в ПСБ. В первой половине года рубль будет укрепляться на фоне внешнеторгового профицита и сохранения интереса инвесторов к вложениям в российские активы, заявил Денис Попов. Во второй половине года спекулятивный интерес к ним снизится, что обеспечит умеренное ослабление рубля. В результате средний курс национальной валюты составит 64,8 руб./$.
В 2020 году сократится приток капитала на российский долговой рынок
Несмотря на то что ввод новых санкций маловероятен, нестабильный внешний фон, связанный с торговым противостоянием США и Китая, не будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты, подчеркнул директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Курс российской денежной единицы будет в диапазоне 65−67 руб./$.