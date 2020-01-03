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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли республики.

Источник: РИА Новости

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — сказал он.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря. Тем не менее, добавил собеседник агенства, у Белоруссии пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

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При этом собеседник агентства обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме.

Представитель концерна «Белнефтехим» подтвердил, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума.

Всего в Белоруссии два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»).

Вопрос о нефти

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24−25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба», для чего пригрозил «забрать у России две трубы».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.

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