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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.

Источник: РИА Новости

Проверки, в частности, проводились в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.

Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.

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