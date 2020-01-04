Защита сработала на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС и отключила его

Как отметили в пресс-службе, причины срабатывания защиты выясняются.
В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.
По данным компании-оператора, суммарная мощность генераторов составляет 2 тыс. 40 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отметили в пресс-службе.
Южно-Украинская АЭС находится на реке Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. Электростанция является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.