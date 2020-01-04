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10:49 (мск), источник: Интерфакс

Защита сработала на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС и отключила его

Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС в субботу в 05:04 местного времени (06:04 по Москве) отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в пресс-службе, причины срабатывания защиты выясняются.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.
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По данным компании-оператора, суммарная мощность генераторов составляет 2 тыс. 40 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отметили в пресс-службе.

Южно-Украинская АЭС находится на реке Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. Электростанция является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом», входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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