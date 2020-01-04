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16:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Производитель суперджетов решил отсудить миллиард у российской авиакомпании

Компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС), производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), подала в суд на авиакомпанию «ИрАэро». Сумма требований — 941 млн рублей, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на документы Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в суд 30 декабря, его детали неизвестны. В январе 2019 года ГСС подавала иск к «ИрАэро» на 550 млн рублей, но позже отозвала его. В июле 2019 года производитель суперджетов вновь обратился в суд — теперь уже с требованием 660 млн рублей. ГСС требовала взыскать задолженность по аренде SSJ-100 в 2016—2019 годах.

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Когда «ИрАэро» договорилась с «Гражданскими самолётами Сухого» о реструктуризации долга, иск также отозвали.

ГСС — единственный производитель SSJ-100 в России. В декабре стало известно, что компания провалила план по продажам — к середине месяца она поставила только один самолёт из целевых 16. В прошлом году от Sukhoi Superjet 100 отказалась ирландская CityJet и мексиканская CityJet — последние зарубежные эксплуатанты российского лайнера.

Чиновники потратят 33 млрд рублей на разработку отечественного двигателя для SSJ-100 и Бе-200ЧС. В суперджетах сейчас установлен французский двигатель SaM146, его планируют заменить российским «ПД-8-Сатурн».

Анна Шахова

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