Производитель суперджетов решил отсудить миллиард у российской авиакомпании

Иск поступил в суд 30 декабря, его детали неизвестны. В январе 2019 года ГСС подавала иск к «ИрАэро» на 550 млн рублей, но позже отозвала его. В июле 2019 года производитель суперджетов вновь обратился в суд — теперь уже с требованием 660 млн рублей. ГСС требовала взыскать задолженность по аренде SSJ-100 в 2016—2019 годах.
Когда «ИрАэро» договорилась с «Гражданскими самолётами Сухого» о реструктуризации долга, иск также отозвали.
ГСС — единственный производитель SSJ-100 в России. В декабре стало известно, что компания провалила план по продажам — к середине месяца она поставила только один самолёт из целевых 16. В прошлом году от Sukhoi Superjet 100 отказалась ирландская CityJet и мексиканская CityJet — последние зарубежные эксплуатанты российского лайнера.
Чиновники потратят 33 млрд рублей на разработку отечественного двигателя для SSJ-100 и Бе-200ЧС. В суперджетах сейчас установлен французский двигатель SaM146, его планируют заменить российским «ПД-8-Сатурн».