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14:37 (мск), источник: RNS

Что будет с ценами на связь в 2020 году

В 2020 году российские операторы, по оценкам аналитиков, повысят тарифы на связь на 10−20%. В этих условиях абонентам следует, прежде всего, проанализировать собственное потребление услуг связи, что даст возможность подобрать оптимальный тариф, рассказали RNS опрошенные телеком-аналитики.

Источник: Reuters

По оценке агентства «ТМТ консалтинг», повышение тарифов операторов на услуги связи ожидается на уровне 10%, рассказал RNS гендиректор аналитического агентства Константин Анкилов. «Сейчас у отдельных операторов мы видим повышение тарифов на различные услуги связи по крайней мере на 10%. Я думаю, что и в дальнейшем им вряд ли удастся повысить цены более чем на 10%», — отметил Анкилов.

С тем, что операторы будут повышать цены на услуги связи, согласен глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Но по его данным, повышение может составить 10−20%.

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«По оценке Telecom Daily, в 2020 году тарифы на связь будут повышены в среднем на 10−20%», — сказал он.

«В новых тарифах очень сильно изменены условия по голосовой связи. Дело в том, что очень многие абоненты, особенно более молодые, свято верят, что они голосовой связью не пользуются, но это не так. Про это все забывают, а между тем в новых редакциях тарифов на связь операторы начали выводить из пакета звонков звонки на городские номера и на номера вне регионов. То есть, фактически, возвращаются междугородние звонки», — рассказал RNS Сергей Половников, руководитель агентства Content-Review.

По мнению аналитиков, для сокращения трат на услуги связи абонентам следует проанализировать собственное потребление услуг.

Если проанализировать собственное потребление услуг связи, можно подобрать оптимальный тариф у того или иного оператора. Потому что очень много абонентов платят за услуги больше, чем они могли бы платить, если бы они обращали внимание на появляющиеся предложения операторов.
Константин Анкилов
глава «ТМТ консалтинга»
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«Если на самом деле хотите сохранить уровень расходов — то надо платить столько, сколько просят за архивный тариф. Простая истина — оператор никогда не делает новые тарифы дешевле старых», — уверен Сергей Половников.

По мнению эксперта, понижение цен на связь возможно «только на бумаге». «Да, вы будете платить меньше, но некоторые бесплатные услуги превратятся в платные. И вы в итоге, потребляя услуги связи в таком же режиме, будете платить только больше», — сказал он.

С точки зрения «ТМТ консалтинг», понижение тарифов может быть в случае, «если начнется ценовая война между российскими операторами».

«Мы уже неоднократно наблюдали такое явление на нашем телекоммуникационном рынке. Но в конечном итоге от этого пострадают, прежде всего, сами абоненты, потому что чем ниже тарифы, там меньше денег будет у оператора на то, чтобы развивать сети. А строить сети им нужно постоянно, вкладывать ежегодно в это многие миллиарды, чтобы при растущем потреблении мобильного интернета оставалось высоким качество услуг», — резюмировал эксперт.

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