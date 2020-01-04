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19:16 (мск), источник: Интерфакс

«Белнефтехим» сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU — Поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена, заявил в субботу заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО “Нафтан”. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Ранее в субботу «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.
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В «Транснефти» заявили, что монополия получила заявку на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти. Ближе к вечеру стало известно, что заявку на поставку нефти в Белоруссию из РФ оформили еще две российские компании.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

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