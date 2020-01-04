«Белнефтехим» сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО “Нафтан”. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», — сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.
По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.
Ранее в субботу «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.
В «Транснефти» заявили, что монополия получила заявку на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти. Ближе к вечеру стало известно, что заявку на поставку нефти в Белоруссию из РФ оформили еще две российские компании.
Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.