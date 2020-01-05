Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро.
Как отметил Малинов, используется новая точка «Странджа 2» на границе с Турцией.
По его словам, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода.
Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода. Первая обеспечит поставки голубого топлива в Турцию, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.
В ноябре «Газпром» заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.