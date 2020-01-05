Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей РоссииПочти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
17:54 (мск), источник: РИА Новости

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», сообщил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире радио BNR.

Источник: AP 2019

Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро.

Как отметил Малинов, используется новая точка «Странджа 2» на границе с Турцией.

Читайте также
Азиатский поток. Может ли Туркмения вытолкнуть РФ с газового рынка Европы

По его словам, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода.

«Турецкий поток»

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода. Первая обеспечит поставки голубого топлива в Турцию, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

В ноябре «Газпром» заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Солнце максимально сближается с Землей
Ирак потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Умер автор блога о лечении рака хирург-онколог Андрей Павленко
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Самый большой в мире цветок расцвел в Индонезии (фото)
Названы самые опасные блюда в ресторанах
Российский лыжник стал победителем престижной гонки «Тур де Ски»
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа В честь юбилея одного из главных красавчиков киноэкранов вспоминаем его самые эффектные появления в кино — от психа до енота
Горячие темы на Авто
Альтернатива курению табака. 140
Россия вышла в полуфинал по хоккею 139
Какими будут "двадцатые"? 130
Плазма как элемент интерьера. 110
Новости партнеров
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
5 приемов, которые остановят старость
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
Популярные темы на «Детях»
Жадность не порок Или счёт жене. 703
Поругалась с мужем перед новым годом... 598
Каким для Вас был 2019 год? 418
Дружба дружбой, а денежки врозь 397
Леди
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы В каждую эпоху представление о привлекательности женских губ кардинально менялось
Новости партнеров
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Итоги 2019 года. Этот год был бурным для "Единой России"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь