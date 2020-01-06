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23:32 (мск), источник: BFM.ru

Цитрусовые из Китая теперь под запретом в России

Россельхознадзор решил приостановить поставки из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.

Россельхознадзор с 6 января 2020 года запрещает поставки цитрусовых из Китая. Соответствующее решение было принято ведомством 30 декабря 2019 года по итогам телефонных переговоров с Главным таможенным управлением КНР.

Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Российское ведомство продолжает систематически выявлять опасные карантинные организмы в экспортируемых из Поднебесной мандаринах, передает «Интерфакс».

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года Китай поставил в РФ 240,6 тысячи тонн фруктов, в том числе 151,2 тысячи тонн цитрусовых (63% от общего объема).

С 10 августа 2019 года действуют ограничения на ввоз из Китая косточковых и семечковых культур. Как сообщал Россельхознадзор, результаты проведенной с 29 октября по 9 ноября инспекции мест выращивания и хранения семечковых культур показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт.

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