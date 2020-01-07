07:39 (мск), источник: Известия
С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м
В этом году ЦБ продолжит смягчать
К концу 2020 года Банк России снизит ключевую ставку до 5,75%. Это следует из
Значение процентной ставки по основным операциям Банка России к декабрю может снизиться на 50 базисных пунктов, до 5,75%, считает большинство опрошенных «Известиями» аналитиков. Это произойдёт, если в начале года инфляция останется ниже ожиданий, считает главный экономист
При этом такое значение возможно при благоприятных макроэкономических и внешнеполитических условиях для России. Внешние факторы станут определяющими в политике ЦБ на этот год, считают эксперты.
ЦБ может начать повышать ключевую ставку, если в конце 2020 года начнется мировой финансовый кризис, считает начальник аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина. Опасность для финстабильности эксперт связывает с дальнейшим замедлением международной торговли и неэффективностью применяемых методов стимулирования экономики в развитых странах.
Обострение политических рисков
Основная ставка снизится до 6% в I квартале года и достигнет нижней границы нейтрального диапазона. Затем регулятор возьмёт паузу. Дальнейшие действия будут зависеть от внешних условий: цены на нефть, рост мировой экономики, отсутствие новых санкций, стабильность курса рубля.
Наступление негативного сценария, когда цены на нефть резко упадут, против России введут санкции, рубль подешевеет, а экономика существенно замедлится — маловероятно. Если же он случится, то ЦБ может вернуть ставку к значениям в 6,5−6,75% к концу 2020 года, рассказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Коренев.
— Достижение уровня 5,5% возможно при значительном улучшении общей рыночной конъюнктуры, сохранении доминирующей позиции дезинфляционных рисков, а также при монетарной поддержке экономического роста, — указал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
В майских указах президента поставлена цель: процент по ипотеке должен составить 8% к концу 2024 года. В 2019 году не раз наблюдались снижения процентов по жилищным кредитам после решения совета директоров ЦБ о сокращении ключевой. По последним данным Банка России, в октябре средневзвешенная стоимость ипотеки составила 9,4%. Реальная ставка одобрения в ноябре была на уровне 8,9%, пояснили «Известиям» в аналитическом центре ДОМ. РФ.
— Наиболее вероятно, что к концу года обычная ипотека без льгот будет под 8−8,5%. При более активном участии государства в снижении стоимости жилищных кредитов можно ожидать ощутимого сокращения ипотечных ставок, — считает Алексей Коренев.
В декабре 2019-го Банк России предложил с 1 июля 2020 года учитывать при выдаче ипотеки не только наличие и размер первоначального взноса, но и показатель долговой нагрузки (ПДН). Несмотря на это, рост ипотечного портфеля в наступившем году составит 20,3%, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивень. Похожую оценку давала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
— В свете нового регулирования мы ожидаем в 2020 году рост ипотечного кредитования на уровне 10−14%. Однако запас капитала крупнейших банков позволит им продолжать выдавать ипотеку и с низким первоначальным взносом, — менее оптимистично оценил ситуацию Антон Покатович.
В этом году финансовые организации продолжат снижать ставку по депозитам, чтобы сохранить маржу, рассказал «Известиям» главный аналитик ПСБ Денис Попов. По его словам, средний максимальный процент по депозитам в рублях в банках из топ-10 в 2020-м составит около 5,75%.
Сейчас он в держится на уровне около 6%.
Ставки по депозитам в основном зависят от ключевой и в меньшей степени от иных факторов, к которым можно отнести состояние розничного рынка, уровень спроса на услуги кредитных учреждений, конкуренцию между банками, указал Алексей Коренев из «Финама».
— К концу года проценты по депозитам окажутся в диапазоне 5−5,5%, — поделился он.
Снижение процентов по розничным займам замедлится
Потенциал снижения процентов потребительских займов уже реализовался в 2019 году, поэтому не стоит ожидать их существенного изменения в 2020-м, сказал Станислав Дужинский.